TP - Ngày 25/12, tại Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức Ngày hội việc làm Exploring day 2016 có chủ đề “Mở rộng cánh cửa việc làm và hướng tới tương lai - Open the door, step to the future” với các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, thực tập và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

Nhiều sinh viên tham dự các hoạt động tư vấn, chia sẻ tại ngày hội việc làm. Ảnh: Xuân Tùng. Hướng nghiệp cho sinh viên Ngày hội việc làm do Hội Sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức nhằm cung cấp các thông tin và kỹ năng cần thiết cho việc thực tập, thi tuyển vào các công ty, tập đoàn trong tương lai; định hướng nghề nghiệp tương lai. Đông đảo sinh viên, nhất là sinh viên năm cuối đã tới tham dự chương trình. Bạn Nguyễn Bích Hạnh (sinh viên năm cuối khoa Kế hoạch phát triển - ĐH Kinh tế quốc dân) từ năm thứ hai đại học đã đi làm thêm công việc bán hàng, giới thiệu về sản phẩm thời trang để có thêm thu nhập và kinh nghiệm thực tế. Hạnh cũng như nhiều sinh viên khác cho biết cảm thấy rất băn khoăn về những kỹ năng, yêu cầu của các nhà tuyển dụng đối với các ứng viên. Đông đảo sinh viên đã tham dự tọa đàm có các diễn giả là lãnh đạo của các công ty, tập đoàn chia sẻ kỹ năng cần thiết cho tuyển dụng như trình bày hồ sơ, trả lời phỏng vấn, tạo giá trị bản thân... Anh Trần Trung Hiếu - người sáng lập TopCV chia sẻ kỹ năng trình bày cách làm nổi bật hồ sơ ứng tuyển khi tham gia tuyển dụng như ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể. Để làm nổi bật hồ sơ và kinh nghiệm, anh Hiếu khuyên các bạn sinh viên nên tham gia các hoạt động xã hội, vì cộng đồng gần với chuyên ngành đào tạo, cũng như định hướng nghề nghiệp của bản thân. “Qua các hoạt động này, các bạn vừa học được kỹ năng chuyên môn, vừa hoạt động xã hội góp phần mở rộng vốn sống, trải nghiệm hoàn thiện bản thân; cũng như tạo sự phong phú cho hồ sơ ứng tuyển” – anh Hiếu nói. Bên cạnh đó, đông đảo sinh viên còn tham dự hội thảo “Hội nhập – cơ hội và thách thức cho sinh viên” được các trưởng phòng nhân sự của các tập đoàn đa quốc gia, giảng viên kinh tế các trường đại học phân tích, đánh giá tổng quan về thị trường lao động trong thời đại hội nhập hiện nay. Tại ngày hội, các bạn sinh viên còn có cơ hội ứng tuyển nhiều vị trí tại các công ty, tập đoàn. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: Ngày hội có 35 gian trại từ các nhà tuyển dụng trên địa bàn Thủ đô. Các nhà tuyển dụng trong ngày hội thuộc các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, kế toán kiểm toán... Cùng với hoạt động giới thiệu, tư vấn ngành nghề, doanh nghiệp, các doanh nghiệp tham dự ngày hội còn mang đến nhiều cơ hội việc làm với gần 400 công việc bán thời gian và hơn 2.700 công việc thường xuyên. Hơn 3.000 việc làm dịp Tết Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên TPHCM thuộc Thành Đoàn TPHCM cho biết tiếp tục đồng hành, giới thiệu nhiều cơ hội việc làm thêm trước, trong và sau Tết với mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc năng động. Đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 3.000 đầu việc từ hơn 400 đơn vị, doanh nghiệp với nhiều vị trí khác nhau dành cho sinh viên, như: Bảo vệ đường hoa, thu ngân – bán hàng, phụ kho, bảo vệ tại các hệ thống siêu thị, nhân viên phục vụ – bán hàng; nhân viên pha chế; nhân viên giao hàng; phụ việc nhà; vẽ hình dưa hấu tết;… với mức lương từ 14.000 - 70.000 đồng/giờ (chưa bao gồm thưởng Tết). Bên cạnh công việc bán thời gian, nhiều nơi đang tiếp nhận các công việc thường xuyên như: Nhân viên lễ tân, nhân viên kế toán, lập trình viên, nhân viên kỹ thuật... có mức lương từ 3,5 - 5 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm phụ cấp và thưởng Tết). Các bạn sinh viên liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên TPHCM (33 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1) hoặc số điện thoại: 08.38274706 để được tư vấn. Tham khảo thêm tại website: http://www.hotrosinhvien.vn.