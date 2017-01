TP - Sáng qua (14/1/2017), tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, T.Ư Đoàn TNCS HCM và Hội Liên hiệp Thanh niên VN phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành Công trình “Thắp sáng đường quê” – nằm trong chương trình do T.Ư Đoàn phát động từ nhiều năm qua nhằm mang đến ánh sáng ban đêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho bà con trên đường quê các vùng nông thôn.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long và đại diện nhà tài trợ Quỹ Thiện Tâm -Vingroup cùng lãnh đạo địa phương treo biển khánh thành công trình. Ảnh: H.V. Năm 2016, Yên Bái đã hoàn thành 10km đường (340 cột đèn) được thắp sáng với nguồn lực 290 triệu đồng do quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup tài trợ hưởng ứng cuộc phát động của T.Ư Đoàn. Trao đổi với Tiền Phong tại buổi lễ, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phi Long cho biết, gần 5 năm qua trên toàn quốc kể từ khi chương trình được phát động, hàng ngàn cây số đường quê đã được thắp sáng (trung bình mỗi năm gần 1.000km) với nguồn lực hoàn toàn xã hội hóa (trung bình 25 triệu đồng/1km được thắp sáng) và công sức của thanh niên, bà con nông dân địa phương, các tổ chức, đơn vị cùng chung tay. Từ chương trình này, nhiều địa phương rất nhiệt tình đối ứng nguồn lực, tập hợp sức dân nên việc thắp sáng những con đường quê đã nhanh chóng lan đến tận vùng sâu, xa.