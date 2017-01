TP - Nằm trong chuỗi hoạt động của ngày hội Chủ nhật Đỏ - ngày hội hiến máu cứu người, tại Nghệ An các hoạt động hiến máu tình nguyện được gắn kết với nhau. Trong đó có kỳ tích đặc biệt từ việc làm đẹp của hàng trăm bạn trẻ trong câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống Thành Vinh.

“Hàng ngày, hằng giờ, tính mạng của nhiều người bệnh đang bị đe dọa do không có đủ máu kịp thời, đặc biệt là các nạn nhân tai nạn giao thông. Mặc dù trong những năm gần đây, số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm sâu trên phạm vi cả nước nhưng tai nạn giao thông vẫn còn cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ; nhiều nạn nhân tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch, thậm chí nguy cơ tử vong rất cao do thiếu máu. Vì vậy, mỗi người chỉ cần hiến một phần máu của mình là cứu được tính mạng của người khác”, bạn trẻ Nguyễn Ngọc Anh (SN 1992), Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống Thành Vinh chia sẻ.

Cuối tháng 10/2013, để góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện ở Nghệ An và thực hiện Dự án “Bệnh viện là công viên”, tạo không gian giúp các bệnh nhi tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sớm bình phục trở về với gia đình. CLB Ngân hàng máu sống Thành Vinh (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An) chính thức ra mắt đi vào hoạt động ngày 20/10/2013 với sự tham gia của 6 thành viên. Tuy nhiên, sau 3 năm hoạt động, đến nay CLB đã kết nạp được 20 tuyên truyền viên chuyên nghiệp và 200 tình nguyện viên tham gia.

Đang là sinh viên ĐH Vinh, là thành viên CLB Ngân hàng máu sống Thành Vinh, Ngọc Anh vẫn một mực duy trì hoạt động hiến máu thường niên. “Chúng em, những thành viên tham gia luôn ý thức được giọt máu mình cho đi, mỗi khi người bệnh cần chúng em có mặt hỗ trợ trực tiếp tại các bệnh viện. Làm được như thế, chính là tiếp thêm sinh lực cho việc học từ những hành động đẹp, hành động vì cộng đồng trong giới trẻ”, Ngọc Anh chia sẻ.

Cá nhân Ngọc Anh đã 18 lần cho máu từ năm 2011 đến nay, và trong CLB có rất nhiều người khác đều tham gia hiến máu trên dưới 20 lần. Chị Nguyễn Lương Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Nghệ An cho biết: “Chương trình Chủ nhật Đỏ cùng với các hoạt động hiến máu cứu người khác tại địa phương này đem lại hiệu ứng rất tốt. Trong năm 2016, lượng máu sống mang về trên 4.000 đơn vị, vượt trên 30% so với kế hoạch chung của cả nước”…