Tình mẫu tử thiêng liêng, tình bạn sẵn sàng xả thân, hay câu chuyện về ước mơ làm công an của cậu bé ung thư máu... là những câu chuyện lấy đi nhiều nước mắt của cộng đồng mạng trong năm vừa qua.

Bức ảnh bé gái giúp mẹ quét rác trong ngày Tết

Còn nhớ đầu năm 2016, khi nhà nhà vẫn còn bận rộn vui chơi ăn Tết thì bức ảnh về bé gái khoảng 5 tuổi, hăng hái cầm chổi quét rác thay mẹ khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Đó là hình ảnh được ghi lại vào chiều mùng 3 Tết Bính Thân, tại vỉa hè Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Đỗ Đức Dục... thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bé gái mặc áo hồng chạy lon ton theo xe đẩy rác của mẹ, thi thoảng cầm chổi quét.

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, phần lớn mọi người đều không khỏi xúc động trước hình ảnh của hai mẹ con ngày đầu xuân năm mới.

9x hy sinh cánh tay cứu bạn

Quân lạc quan dù đã mất đi cánh tay trái. Ảnh: Báo Đất Việt

Câu chuyện về cậu bạn Nguyễn Văn Quảng, sinh viên năm 2 ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội là một trong những câu chuyện gây xúc động trong năm 2016.

Cuối tháng 11, Quân và bạn đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội, trên đường đi do không may mắn nên cậu và bạn gặp tai nạn tại Thường Tín, Hà Nội. Vụ va chạm khiến hai bạn ngã ra đường, lúc này một chiếc xe tải đi qua đã lấy đi vĩnh viễn cánh tay trái của cậu sinh viên năm 2.

Sau đó, câu chuyện về sự hy sinh cánh tay để cứu bạn của Quân được lan truyền nhanh chóng trên cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều ca ngợi sự hy sinh cứu bạn của Quân kèm theo lời chúc để 9x lạc quan vượt qua khó khăn này.

Nói về sự việc không may mắn, Quân chỉ cười lạc quan và có phần khiêm tốn cho rằng đó chỉ là hành động gạt tay qua đầu theo quán tính của cậu lúc gặp nạn, cuộc sống còn nhiều người tốt hơn.

Bức ảnh gây xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng

Sau đó, cộng đồng mạng tiếp tục chuyền tay nhau bức ảnh về người mẹ trẻ có con bị dị dạng với dòng chú thích: "Dù con là ai, con như thế nào, thì ngày nào còn mẹ, ngày đó con vẫn được yêu thương".

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý với hơn 30.000 lượt Cảm xúc và hàng trăm lượt Bình luận. Mọi người đều dành những lời chúc tốt đẹp cho 2 mẹ con cùng sự ngưỡng mộ về tình mẫu tử thiêng liêng.

Nhân vật được nhắc đến là Tuyến Mai (22 tuổi). Trên dưới 6 lần cùng con vượt qua các cuộc phẫu thuật, mong ước duy nhất của bà mẹ trẻ là chữa trị cho con khỏi bệnh.

Câu chuyện mẹ ung thư nhường sự sống cho con

Người mẹ kiên cường chiến đấu với ung thư để bảo vệ thai nhi trong bụng đã được sang thăm con, nhìn con lần cuối trước khi chị đầu hàng căn bệnh ung thư phổi di căn.

Câu chuyện về nữ chiến sĩ dũng cảm Đậu Thị Huyền Trâm cũng là một trong những câu chuyện lấy đi nước mắt của nhiều người năm vừa qua.

Bà mẹ 25 tuổi từng vỡ òa trong hạnh phúc khi biết mình được làm mẹ nhưng tai họa ập đến khi chị nhận hung tin bị mắc căn bệnh ung thư vào giai đoạn cuối. Thay vì cứu bản thân chị chấp nhận bỏ đi đôi mắt do bệnh, chịu đau đớn từ chối xạ trị để bảo vệ tính mạng cho con.

Chấp nhận "hy sinh tất cả để nhường sự sống cho con", "dành cuộc đời của mình tặng hết cho con" là những lời cộng đồng mạng nói về chị. "Em giỏi quá Trâm ơi! Chỉ có sức mạnh của người mẹ mới có thể làm được như vậy...", là những dòng thư giáo viên Nguyễn Thị Ninh đã viết tặng người mẹ mạnh mẽ và có một tình yêu phi thường này.

Sự hy sinh của chị đã được đền đáp, bé Gấu, con gái chị giờ đây đã khỏe mạnh.

Tình phụ tử thiêng liêng trong vụ sập 10 nhà ở Nha Trang

Hình ảnh về vụ sập 10 nhà và câu chuyện về tình phụ tử cao cả.

Và mới đây, trong vụ sập 10 căn nhà do sạt lở đất ở Nha Trang, cộng đồng mạng được nghe thêm một câu chuyện cảm động về tình phụ tử thiêng liêng của anh Nguyễn Đình Tú (xã Phước Đồng, TP Nha Trang).

Trong hoàn cảnh khó khăn, ranh giới giữa sự sống và cái chết liền kề, anh Tú vẫn đủ bình tĩnh để ôm trọn hai đứa con vào lòng, cố gắng lấy thân che chở cho con mặc cho đứa nhỏ ngủ say và đứa lớn khóc thét.

30 phút kể từ giây phút ba cha con nghe thấy tiếng búa của đội cứu hộ cho đến khi được đưa an toàn ra ngoài là khoảng thời gian anh không thể nào quên. Sau sự việc, anh Tú chỉ biết thốt lên: "Tôi nghĩ mình vừa trải qua một ngày thật tệ, song may mắn vẫn còn mỉm cười với gia đình".

Câu chuyện khiến cộng đồng mạng xúc động trước tình phụ tử lớn lao của người cha.

Ngậm ngùi ước mơ của cậu bé ung thư muốn làm công an

Cậu bé Đỗ Tiến Dũng đã hoàn thành mơ ước được trở thành công an.

Đó là câu chuyện về cậu bé Đỗ Tiến Dũng (Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Dũng không may mắn khi ba đột ngột qua đời khi em mới lên 6 tuổi, rồi 3 năm sau bác sĩ thông báo em mắc phải căn bệnh ung thư máu.

Cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh mang trong mình căn bệnh nan y luôn mơ ước được trở thành một chiến sĩ công an. Thấu hiểu được nguyện vọng của cậu bé, Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp cùng gia đình giúp Dũng có sinh nhật lần thứ 10 thật đặc biệt.

Cậu bé đã có một ngày trải nghiệm khó quên khi được vào vai chiến sĩ CSGT. Dù sức khỏe rất yếu sau những lần hóa trị nhưng nụ cười luôn nở trên môi Dũng vì em được thực hiện ước mơ sớm.

Tuy nhiên, ngày 3/11/2016, cộng đồng mạng bàng hoàng khi nhận được thông báo từ gia đình, dù các bác sĩ Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng đã cố gắng cứu chữa nhưng Dũng đã không qua khỏi vì bệnh của em quá nặng.