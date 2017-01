TP - TS. Huỳnh Ngọc Trinh, sinh năm 1981, giảng viên Bộ môn Dược Lý, Khoa Dược, Đại học Y Dược TPHCM có 26 bài báo khoa học được công bố, trong đó, phần lớn các công trình nghiên cứu hướng đến lĩnh vực ung thư. Đặc biệt, công trình nghiên cứu về ung thư thử nghiệm thành công trên chuột cống đã mở ra hy vọng điều trị cho những bệnh nhân ung thư não.

TS. Huỳnh Ngọc Trinh trong lần gặp Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Vương Bảo Anh.

TS. Huỳnh Ngọc Trinh vừa nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2016 do T.Ư Đoàn trao tặng.

Mở ra hy vọng điều trị ung thư não

Với công trình nghiên cứu về điều trị ung thư não, năm 2012, TS. Huỳnh Ngọc Trinh và các cộng sự đã giành giải bài báo hay nhất năm của Tạp chí Dược phẩm Châu Âu European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. Đây là công trình nghiên cứu được TS. Ngọc Trinh thực hiện trong thời gian nghiên cứu sinh tại Pháp, trong vòng 3 năm. Công trình thực hiện với rất nhiều thử nghiệm khác nhau để xác định tác dụng điều trị ung thư não của các dẫn chất thuộc nhóm ferrocifen. “Tôi và các cộng sự gặp phải rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong thời gian đầu do thực hiện trên chuột cống được cấy tế bào ung thư não. Nhóm nghiên cứu thất bại liên tục. Độ khó của các kỹ thuật mới, môi trường làm việc mới, thầy cô và bạn bè mới, rào cản về ngôn ngữ. Có những ngày mùa đông, phải làm thí nghiệm liên tục từ 6 rưỡi sáng cho đến 8 giờ tối bỏ cả ăn trưa. Có những lúc mình muốn bỏ hết và về lại Việt Nam”, TS. Huỳnh Ngọc Trinh chia sẻ.

Sau 3 năm miệt mài với các thí nghiệm, kết quả công trình nghiên cứu cho thấy việc điều trị với các tiểu phân nano chứa ferrociphenol (FcdiOH), một hoạt chất mới được tổng hợp giúp gia tăng thời gian sống của các chuột cống bị u não thực nghiệm và gần như làm biến mất các khối u não được cấy dưới da chuột. “Các nghiên cứu này mở ra hy vọng điều trị cho những bệnh nhân ung thư não, giúp kéo dài thời gian sống và giảm gánh nặng về độc tính của các thuốc kháng ung thư”, TS. Huỳnh Ngọc Trinh nói.

Kết quả này cũng chính là tiền đề tạo động lực và đam mê để TS. Trinh tiếp tục theo đuổi các nghiên cứu trong lĩnh vực ung thư. Hiện tại, chị đang thực hiện đề tài nghiên cứu về ung thư da từ cao chiết lá tía tô. Đây là đề tài do chị tự đề xuất và đã được sở Khoa học Công nghệ TPHCM cấp kinh phí thực hiện. “Kết quả về tác động kháng ung thư da của lá tía tô có thể góp phần phát triển thêm một dược liệu quý trong dự phòng, điều trị bệnh ung thư da, góp phần giảm gánh nặng về sức khỏe cũng như về chi phí điều trị ung thư da tại Việt Nam”, TS. Huỳnh Ngọc Trinh chia sẻ về tính ưu việt của đề tài nghiên cứu.

“Công việc chỉ là cành, gia đình mới là gốc”

Nói về những thành quả của mình, TS. Huỳnh Ngọc Trinh luôn cười hồn hậu và đầy khiêm nhường “không có gì để kể cả”. Tuy nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng cho một người phụ nữ vừa giảng dạy, làm nghiên cứu, vừa làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ trong gia đình. “Vấn đề lớn nhất đó chính là thời gian. Lúc nào tôi cũng phải đối mặt với các deadline, nhiều lúc tôi chỉ ước ao một ngày dài hơn 24 giờ để mình có thể làm được nhiều việc hơn”, TS. Huỳnh Ngọc Trinh tâm sự.

Dù đam mê với công việc nghiên cứu khoa học nhưng chị Trinh luôn tâm niệm: “Gia đình mới là gốc, công việc là cành. Gốc có tốt thì cành mới phát triển và ra hoa, kết quả”. Để hoàn thành được công việc, vừa có thời gian chăm sóc gia đình, chị luôn phải sắp xếp thời gian. “Tất cả đều phải tranh thủ. Tranh thủ con ngủ để soạn bài, lên kế hoạch nghiên cứu. Tranh thủ ngày nghỉ để chở con đi chơi. Nói chung lúc nào cũng phải cố gắng để cân bằng giữa công việc và gia đình. Tôi luôn xác định, khi ở trường mình là giảng viên, phải luôn có trách nhiệm trong từng bài giảng, từng nghiên cứu, từng công việc được giao; nhưng khi ở nhà mình là người mẹ, người vợ, phải chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, để con được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Đó cũng chính là động lực để tôi phấn đấu mỗi ngày”, TS. Huỳnh Ngọc Trinh chia sẻ.

TS. Huỳnh Ngọc Trinh khiêm nhường: “Thành công của tôi ngày hôm nay một phần rất lớn là may mắn, có những cộng sự tốt, sự ủng hộ, động viên hết mình của gia đình. Ông xã tôi cũng hoạt động trong ngành dược nên rất hiểu, thông cảm và chia sẻ với tôi. Thường 2 vợ chồng thống nhất lịch với nhau trước mỗi tuần. Ngoài ra, lịch công tác ở tỉnh của mỗi người sẽ thành lịch công tác chung cho cả 2 vợ chồng để tránh đi cùng lúc, làm sao luôn phải có 1 người ở nhà chăm con vì cả 2 con đều bám bố mẹ”, chị Trinh bộc bạch.