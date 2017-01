Ngày 10/1/2017, Viện Khoa học Cảnh sát II - Học viện Công an Nhân dân đã tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt Chi đoàn và Ban chấp hành chi đoàn phía Nam.

Việc thành lập Chi đoàn và Ban chấp hành chi đoàn phía Nam nằm trong lộ trình xây dựng và phát triển Viện Khoa học Cảnh sát cơ sở II phía Nam ngày càng vững mạnh. Trước đó, ngày 08/11/2016 Đảng ủy Viện Khoa học Cảnh sát đã ra Quyết định số 10-QĐ/ĐU về việc thành lập Chi bộ phía Nam. Trên cơ sở đó, ngày 05/01/2017, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân đã ra Quyết định thành lập Chi đoàn phía Nam và Ban Chấp hành chi đoàn. Đây được xem là bước đánh dấu sự nỗ lực phát triển không ngừng của Học viện Cảnh sát Nhân dân nói chung và Viện Khoa học Cảnh sát phía Nam nói riêng trong hoạt động và công tác chuyên môn. Đồng thời, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo, Đảng ủy BGĐ Học viện đối với cán bộ Viện Khoa học Cảnh sát phía Nam.Ngay sau khi được thành lập, Chi bộ và Chi đoàn phía Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Ngày 16/01/2017, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong đã cùng các thành viên trong chi đoàn tổ chức chuyến công tác về nguồn, dâng hương tại khu di tích Trung ương Cục miền Nam; đồng thời, triển khai giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn với Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Thông qua hoạt động lần này, Chi bộ phía Nam mong muốn tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng của lực lượng công an nhân dân cho các cán bộ đảng viên và đoàn viên trẻ; thắt chặt hơn nữa sự đoàn kết trong công tác phối hợp giữa Công an huyện Tân Biên và Viện KHCS.Trong chuyến đi về nguồn, bên cạnh việc dâng hương bày tỏ lòng tri ân thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ, cán bộ Chi đoàn phía Nam còn được ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân qua hai cuộc kháng chiến bằng việc tham quan, lắng nghe những câu chuyện lịch sử tại Bảo tàng Công an Nhân dân; tham quan những công trình mà Học viện Cảnh sát Nhân dân đã xây dựng tại Trung ương Cục miền Nam.Đây là những hoạt động ban đầu thể hiện cho sự nhiệt huyết, nỗ lực của đảng viên, đoàn viên phía Nam trong công tác xây dựng, vun đắp sự lớn mạnh của Học viện Cảnh sát Nhân dân nói chung và Viện Khoa học Cảnh sát nói riêng. Trong thời gian sắp tới, Chi bộ và Chi đoàn phía Nam sẽ phát huy hơn nữa tính xung kích, gương mẫu đi đầu trong thực hiện những nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên và thể hiện bản lĩnh của người công an “cách mệnh” trong thời đại mới.