TP - Bánh chưng, giò chả, bánh kẹo, mỳ tôm, sữa… cùng tiền lì xì được các bạn trẻ Thủ đô mang tặng bà con nghèo ở làng chài bãi giữa sông Hồng (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Bạn trẻ tặng quà tết, lì xì cho vợ chồng ông Thành, bà Thủy ở bãi giữa sông Hồng. Ảnh: Quang Lộc.

Những ngày Tết, giữa lòng Thủ đô, có một nơi mà Tết Nguyên đán trở nên xa vời, đó là xóm của những người “ngụ cư” khu vực ven sông Hồng. Để động viên bà con, nhóm từ thiện “Chia sẻ vì cộng đồng”, các thành viên chủ yếu là bạn trẻ, sinh viên, học sinh tại Hà Nội đã quyên góp tặng bánh chưng, giò chả, bánh kẹo… giúp bà con nơi đây vơi bớt khó khăn.

Nguyễn Đức Huy, SN 1990, ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), Trưởng nhóm cho biết, hoạt động tặng quà, lì xì cho người dân ở đây nằm trong chuỗi chương trình “Thiện nguyện Tết” của nhóm. Người dân bãi giữa sông Hồng có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Họ sống bằng nghề đánh bắt cá hoặc làm nhiều nghề khác nhau như phụ hồ, đưa than, trồng rau, nhặt rác, thậm chí là ăn xin... để mưu sinh.

Đây là năm thứ tư liên tiếp nhóm từ thiện này phát động chuỗi chương trình thiện nguyện tặng quà Tết cho người dân nơi đây. Năm nay nhóm huy động được 37 suất quà, mỗi suất quà gồm 1 chiếc bánh chưng, nửa cân giò chả Ước Lễ, túi bánh kẹo, sữa, quần áo ấm và một bao lì xì (100 nghìn đồng). “Bánh chưng do các thành viên trong nhóm tự gói, nấu và kêu gọi quyên góp. Giò chả do chính gia đình nghệ nhân làng nghề Ước Lễ - Trần Công Châu tặng. Bánh kẹo, tiền lì xì của nhóm do các mạnh thường quân ủng hộ”, Huy nói.

Trong hành trình, nhóm bạn trẻ cũng đến thăm và tặng quà gia đình vợ chồng ông Thành, bà Thủy nên duyên với nhau từ nghề lượm rác. Ông bà được đông đảo các bạn trẻ biết đến với bộ ảnh cưới xúc động mà nhiếp ảnh gia Lê Cao Hải dành tặng. Đón nhận món quà từ các bạn trẻ, ông Thành xúc động nói: “Ông bà không có con cái gì, có các cháu đến chơi động viên cảm thấy rất ấm áp và xúc động”.

Trước đó, nhóm từ thiện “Chia sẻ vì cộng đồng” cùng các bạn trẻ, sinh viên, học sinh ở Hà Nội cũng trắng đêm mang bánh chưng, giò chả, bánh kẹo, mỳ tôm, sữa, quần áo đến những người vô gia cư trên vỉa hè Hà Nội.