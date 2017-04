Lễ trao giải Olympia Film Festival 2017 do trường Phổ thông liên cấp Olympia tổ chức vừa qua đã thu hút sự tham gia của 500 khách mời và 28 đội chơi đến từ các trường quốc tế tại Hà Nội.

Trước đó, tại lễ khởi động vào tháng 3/2017, các đội tham dự đã bốc thăm lựa chọn 1 trong 10 thể loại phim sẽ thực hiện là Drama (Tâm lý), Action (Hành động), Romance (Tình cảm), Thriller (Gay cấn), Horror (Kinh dị), Superhero (Anh hùng), Time-travel (Du hành thời gian), Heist (Trộm cướp), Noir (Đen trắng) và Detective (Thám tử).

Ngoài ra, những bộ phim tham gia phải có các yếu tố bắt buộc gồm: tên nhân vật Hà Việt Anh, một chiếc vali cũ, lời thoại “Nếu tôi nhảy, bạn có để tôi làm vậy không?”(If I jump, would you let me?”).

Các đội có 9 ngày để lên ý tưởng và thực hiện bộ phim, sau đó 4 vị Giám khảo của cuộc thi là: Tiến sỹ âm nhạc Alex Formosa (Canada), Đạo diễn Triệu Quang Huy - Sáng lập Ninja Productions (Việt Nam), Giảng viên điện ảnh trường UNIS - Jackson Garland (Hoa Kỳ), và sáng lập viên của Almaz Media - Vincent Baumont (Pháp) đánh giá toàn diện để lựa chọn ra 3 giải chính và 11 giải phụ như: Diễn viên nữ/nam chính; sử dụng âm thanh, ánh sáng tốt nhất; sử dụng lời thoại cho trước tốt nhất; xây dựng tình hướng tốt nhất… với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40 triệu đồng.

Kết quả chung cuộc, Giải nhất thuộc về Đội Peakamon Productions (trường Quốc tế BIS) tác phẩm Beneath. Giải nhì thuộc về đội ShadowCast Production (trường Quốc tế UNIS) tác phẩm Untimed. Giải ba thuộc về đội EatAte Production (trường Olympia) tác phẩm Love you, love.

Đội Peakamo Productions – đôi giành giải nhất hứng khởi chia sẻ: “Đây là lần thứ thứ 2 đội mình đạt được giải cao nhất cuộc thi và đây là năm cuối chúng mình được tham gia vì năm sau cả đội sẽ đi du học. Năm nay đội mình tham gia 3 bộ phim thì có 1 bộ phim đạt giả nhất và 5 giải phụ nữa.

Chúng mình đều thấy đây là cuộc thi hay nhất cho các bạn trẻ ở Hà Nội thử tài làm phim. Qua mỗi năm mình thấy các thử thách mà Ban tổ chức đưa ra càng khó đồng nghĩa với việc đòi hỏi về chất lượng nội dung và hình thức ngày càng cao”.

Olympia Film Festival 2017 sẽ là cơ hội để cho các bạn học sinh có niềm đam mê với nghệ thuật làm phim được thể hiện tài năng và được cọ sát với thực tế khám phá tiềm năng bản thân, phát huy điểm mạnh và cải thiện những điểm yếu, thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật trong tương lai.