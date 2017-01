TPO - Đỗ Đức Hiếu, chàng sinh viên khoa Kỹ Thuật phân tích của trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là 1 trong số 2 đại diện tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ vừa đạt danh hiệu “Sao tháng giêng” toàn quốc năm 2016, nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam 8/1.

Đây là giải thưởng cao quý của Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam nhằm tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường học.

Tình yêu dành trọn cho hoạt động đoàn…

Với bảng thành tích khủng cả trên lĩnh vực học tập và tham gia công tác Đoàn, Hiếu đã xuất sắc vượt qua hàng trăm hồ sơ để đạt giải thưởng Sao tháng Giêng lần này. Chàng trai trẻ sinh năm 1994 luôn đem lại ấn tượng sâu sắc cho người đối diện về sự nhanh nhẹn, hài hước và sôi nổi, đúng với tính chất của một con người hoạt động Đoàn.

Khi được hỏi hãy dùng 3 từ để miêu tả về bản thân, Hiếu nhanh chóng đưa ra đáp án: xung kích, sáng tạo và thân thiện. Tuy nhiên, chàng sinh viên này thổ lộ từ chính xác nhất để vẽ nên bản thân hiện tại chính là “xung kích”. Đây là yếu tố mà Hiếu cho là cần thiết nhất đối với mỗi người cán bộ Đoàn. Tham gia hoạt động Đoàn, Hội từ năm cấp 3, bởi vậy, tình yêu dành cho công tác Đoàn đối với Hiếu thật sự rất lớn lao.

Đỗ Đức Hiếu (bên phải) là chủ nhân của Giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2016.

Hiếu chia sẻ “Mình hoạt động Đoàn từ rất sớm, từ những ngày đầu cấp 3. Tuy rằng quy mô hoạt động thời đó chưa sôi nổi và lớn như ở đại học nhưng nó đã giúp mình gây dựng tình yêu lớn với hoạt động Đoàn như hiện nay. Việc tham gia hoạt động Đoàn, Hội sẽ giúp mình thoải mái hơn rất nhiều sau những giờ học trên giảng đường. Đây là công việc vừa giúp mình giải tỏa căng thẳng, vừa giúp mình trưởng thành và quen biết được nhiều người.”

Là một Liên chi đoàn trưởng khoa Kỹ thuật Phân tích 3 năm liên tiếp, 4 năm liền làm Chi hội trưởng Chi hội PT1Đ13, chàng sinh viên năm cuối khiến nhiều người choáng ngợp với bảng thành tích hoạt động của mình. Hiếu từng đạt giải Khuyến khích Hội thi Bí thư chi Đoàn giỏi cấp Tỉnh năm 2016, được Hiệu trường và BCH Đoàn trường tặng giấy khen vì thành tích hoạt động xuất sắc năm 2015-2016, là thành viên Hội thi Thủ lĩnh sinh viên 2016, tham gia hầu hết các hoạt động do Đoàn trường và đoàn cấp trên phát động,…

Hiếu rất năng nổ, tích cực tham gia vào các hoạt động Đoàn, Hội của trường và tỉnh.

Dẫu vậy, Hiếu lại tỏ ra rất khiêm tốn khi chia sẻ về bản thân mình. Hiếu cho biết, bản thân tham gia hoạt động không vì mục tiêu giải thưởng gì cả mà đây chỉ vì đam mê và sự yêu thích. Bên cạnh đó, do là sinh viên năm cuối, Hiếu thấy mình cần phải tích cực chủ động hơn trong việc đề xướng và tham gia các hoạt động để giúp đỡ các bạn khóa dưới tiếp tục phát huy năng lực Đoàn của bản thân.

Nhưng cũng không quên việc học

Ước mong từ những ngày tấm bé của cậu sinh viên này là trở thành một kỹ sư IT do niềm đam mê bất tận với công nghệ thông tin. Tuy nhiên, do một vài cơ duyên, Hiếu lại gắn bó mình với ngành Kỹ thuật Phân tích. Đây là chuyên ngành khó và chủ yếu liên quan đến Hóa học nhưng lại là điều hấp dẫn Hiếu thời điểm hiện tại.

Thành tích học tập của chàng trai Phú Thọ này không năm nào là dưới con số 8.0 và liên tiếp nhiều năm dành danh hiệu sinh viên giỏi của trường. Hiếu chia sẻ “Đối với bản thân mình, việc học tập không chỉ là học lý thuyết mà còn phải biết thực hành. Sau khi tiếp thu bài giảng trên lớp, tìm kiếm thêm thông tin trên mạng mình luôn chủ động tìm gặp thầy, nhờ thầy hướng dẫn cụ thể qua các bài thực hành thí nghiệm, có như vậy mới nhớ lâu và hiểu sâu từng nội dung học.”

Có lẽ bởi vậy, thời gian học chủ yếu của Hiếu là ở trên giảng đường và thư viện. Còn thời gian còn lại Hiếu giành cho các hoạt động Đoàn và vui chơi. Đối với Hiếu, áp lực cân bằng giữa việc học tập và tham gia công tác Đoàn không hề khó bởi chàng trai trẻ này luôn biết cách điều hòa cuộc sống và tìm được phương pháp học thích hợp. Là sinh viên năm cuối, mục tiêu phấn đấu hiện tại của Hiếu là tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và có được việc làm ổn định ngay sau khi ra trường.

Chàng trai trẻ và nhóm bạn sinh viên của mình tham gia chương trình “Bếp ăn thân thiện” hỗ trợ các bạn thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016.

Chia sẻ về giải thưởng đạt được lần này, Hiếu hồ hởi “Ngay từ khi vào trường mình đã biết có danh hiệu này nên đã phấn đấu hết sức để có thể đạt được. Bởi vậy khi biết được giải, mình rất vui và hạnh phúc. Đây được coi là sự bù đắp xứng đáng cho những nỗ lực mình bỏ ra suốt thời gian qua. Giải thưởng này là nguồn động viên rất lớn cho mục tiêu và con đường mình đã chọn, để từ đó mình có thể tiếp tục con đường ấy”.

Tuy nhiên, có thể nói bước đệm để Hiếu đạt được thành tích như ngày hôm nay chắc chắn đến từ nhà trường. Mới thành lập được 9 năm nhưng Hội sinh viên trường ĐH Công nghiệp Việt Trì năm nào cũng có sinh viên nhận được giải thưởng “Sao tháng Giêng” và “Sinh viên 5 tốt” do TƯ Đoàn trao tặng.

Anh Trần Phúc Nghĩa, Chủ tịch Hội sinh viên trường ĐH Công nghiệp Việt Trì cho biết “Hiếu là một sinh viên nhiệt tình và xông xáo, là một đại diện tiêu biểu nhất cho hình ảnh học sinh, sinh viên trường ĐH CN Việt Trì. 67 năm qua cùng với học sinh, sinh viên cả nước, học sinh, sinh viên Phú Thọ nói chung và sinh viên ĐH CN Việt Trì nói riêng luôn xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương đất Tổ anh hùng. Bởi vậy, sắp tới đây, nhà trường tiếp tục phát động phong trào thi đua và học tập để ngày càng có nhiều tấm gương Sao tháng giêng trong tương lai… Các em chính là những điển hình tiên tiến cần nhân rộng trong các nhà trường, tạo nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng trong tương lai.