TP - Từ 7 giờ sáng ngày 12/1, đoàn bác sĩ-kỹ thuật viên của Trung tâm huyết học và Truyền máu tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã có mặt với đầy đủ trang thiết bị thăm khám, tiếp nhận máu. Gần 500 sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) cũng tập trung xếp hàng chờ được khám sàng lọc và hiến máu.

Chờ được gọi tên vào khám sức khỏe để hiến máu.

Khuôn viên trường rộng thoáng, khang trang rực rỡ hơn với các băng rôn, cờ phướn tuyên truyền về ngày Chủ nhật Đỏ. Đây là lần thứ 3 Trường CĐSP Đắk Lắk đồng hành với chương trình. So với các điểm đăng cai tổ chức Chủ nhật Đỏ khác, lực lượng của trường CĐSP Đắk Lắk có phần trẻ hơn, mỏng hơn, nhưng tinh thần vẫn tưng bừng hăng hái.

Thầy Dương Hoài Anh, giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị lần đầu tiên hiến máu tại Chủ nhật Đỏ, sau 9 lần hiến ở các đợt hiến máu tập trung tại trường và các chương trình hiến máu nhân đạo khác. Còn Lê Ngọc Như Hiền, sinh viên năm thứ 3 khoa Tiếng Anh cũng đã hiến máu 6 lần tại trường. Hiền chia sẻ: Hồi nhỏ tôi rất sợ kim tiêm, nên ngay từ năm thứ nhất tôi đã quyết phải tham gia hiến máu để vượt qua nỗi sợ, chiến thắng bản thân và góp máu cứu người. Hiền và thầy Hoài Anh đều là những tuyên truyền viên tích cực cho phong trào hiến máu, nên được đề cử trong 23 cá nhân xuất sắc của phong trào hiến máu tình nguyện được Ban tổ chức (BTC) Chủ nhật Đỏ tuyên dương, khen thưởng trong đợt này.

Cũng có nhiều sinh viên lần đầu đi hiến máu nên khá rụt rè lo lắng như: Điểu Quý người dân tộc M’Nông, nhà ở xã vùng sâu huyện Đắk Rlấp tỉnh Đắk Nông; Rơ Châm Am Lai, người Gia Rai ở huyện Chư Pả tỉnh Gia Lai; Rah Lan H’Như người dân tộc Ê đê, năm thứ nhất Khoa Giáo dục mầm non. H’Như kể, thấy nhiều bạn cùng hiến rất hăng hái, nỗi sợ hãi trong người H’ Như tan biến mất. Những lần hiến máu sau, H’Như nhất định sẽ tham gia. Bạn cùng lớp, đồng tộc với H’Như là H’Noài năm trước đi hiến máu do quá hồi hộp nên đã bị ngất. Đợt này, H’Noài rút kinh nghiệm trước khi đi hiến đã ăn thật no, uống nhiều nước đường, bình tĩnh nên hiến xong cảm thấy vẫn... bình thường.

Lịch trình Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk năm 2017 lan truyền trên facebook cũng đã cuốn hút nhiều vị khách tạm ngưng công việc đến với điểm hiến máu này. Chị Nguyễn Thị Thái Thanh, Giám đốc Công ty Thoát nước Buôn Ma Thuột, một MC duyên dáng của chương trình thiện nguyện mang tên “Dĩa cơm trên tường BMT” do các bác sĩ lập ra để gây quỹ góp cơm giúp bệnh nhân nghèo vừa xuất hiện, lập tức có người phát hiện gọi “Chị Thanh dĩa cơm trên tường đến kìa!”. Anh Nguyễn Anh Hoàng, cán bộ khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin đã có 4 lần tham gia hiến máu. Đăng ký hiến máu “tự do” tại trường CĐSP, anh Hoàng phát hiện có tình nguyện viên mang nhóm máu hiếm nên đã nhiệt tình mách cho Hội Chữ thập Đỏ đến ghi tên, để khi cần máu hiếm cấp cứu sẽ có thêm nguồn. Còn anh Tô Viết Vinh, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung cấp Luật Đắk Lắk hiến máu xong liền tìm gặp nhà báo Hoàng Thiên Nga, trưởng BTC Chủ nhật Đỏ tại Đắk Lắk, đề nghị năm sau báo Tiền Phong ghi thêm tên trường Trung cấp Luật Đắk Lắk vào nhóm đơn vị đăng cai tổ chức Chủ nhật Đỏ trên Tây Nguyên.

Đến 10h15’ ngày 12/1/2017, người cuối cùng trong số các tình nguyện viên tại Trường CĐSP Đắk Lắk đã hiến máu xong, với 390 đơn vị máu thu được chuyển cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu cho các bệnh nhân, nạn nhân cần máu trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.