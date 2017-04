Đại Ngư sinh năm 1991, tốt nghiệp trường ĐH Nông Lâm. Hiện tại, cậu sống và làm quản lý tại một cửa hàng nhỏ ở TP.HCM. Vì công việc tiếp xúc với máy tính nhiều nên Đại Ngư lướt Facebook liên tục. Anh ta chính là chủ "top" bình luận nổi nhất hiện nay và có những tính toán cực cẩn thận để gây dựng tên tuổi!

Những hình ảnh khó đỡ của Ngư trên MXH.

Facebook có hơn 13.000 lượt like của Đại Ngư.

Đại Ngư không chịu lộ mặt trên MXH, những bức ảnh mà anh chàng cung cấp đều được che hoặc làm mờ. Thế nhưng có thể thấy, Đại Ngư ở ngoài đời dường như đẹp trai hơn rất nhiều.

Nhất cử nhất động của Đại Ngư trên mạng xã hội đều được dân mạng quan tâm.

Nhờ có sự ra đời của Facebook mà chúng ta mới biết được thêm một khái niệm mới mang tên "top comment" (bình luận hàng đầu). Giải thích nôm na đơn giản thì có thể hiểu rằng top comment chính là những bình luận đặc biệt nhất và được hưởng ứng, được like nhiều nhất ở mỗi topic khác nhau. Sự đặc biệt này bao gồm nhiều nghĩa: hài hước nhất, tưng tửng nhất, thâm thuý nhất, sâu sắc nhất, quái nhất. Nói chung là, miễn sao có thật nhiều người đọc vào bình luận của bạn, cảm thấy tâm đắc và nhấn like lia lại thì bạn sẽ được lên top comment, thế thôi!Top comment chính là một biểu hiện cho việc những lời nói, những suy nghĩ, những câu chữ của chúng ta có sức ảnh hưởng đến mọi người. Chính vì thế nên không ít bạn trẻ ngày ngày ôm máy tính, canh me mọi topic và dùng hết chất xám của mình chỉ với mong muốn được một lần lên "top".Một trong những nhân vật điển hình đó chính là "thánh Ngư" - người được mệnh danh là "thánh top comment trên Facebook Việt". Cụ thể, nếu thường xuyên "nằm vùng" ở một số fanpage lớn về cộng đồng thì sẽ không khó để bạn nhận ra sự xuất hiện thường trực của Facebook mang tên Trần Đại Ngư.Anh chàng này góp mặt ở hầu hết các topic hot và lúc nào cũng đưa ra những bình luận rất "không giống ai" và khó hiểu. Chính vì sự lạc quẻ này nên những comment của anh chàng nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng.Đặc điểm nhận dạng của Đại Ngư trong hàng ngàn cư dân mạng khác: avatar là mặt một chàng siêu ngố, đầu để tóc dài và vuốt keo thẳng đứng theo kiểu thời trang năm 2000. Chưa hết, chàng trai này rất "thần sầu" khi mỗi bình luận chém gió vô thưởng vô phạt bên dưới các bài đăng, chia sẻ hút đến gần 1.000 lượt like và dĩ nhiên là "lên top".Mọi người nhấn like, mọi người tag bạn bè mình vào để xem, mọi người bình luận ở dưới liên tục. Chính nhờ vậy mà "thánh Ngư" ngày càng nổi tiếng hơn trên Facebook. Đến nỗi bây giờ đây, dù chỉ bình luận đúng một... dấu chấm thôi thì comment của "thánh Ngư" vẫn "lên" như thường.Điểm thú vị nhất đó là với mỗi lần comment, anh chàng này lại nghĩ ra thêm một nickname mới cho mình. Khi thì là "Ngư Ngốc Nghếch", khi thì lại là "Ngư Không Nhận Ra", rồi thì "Ngư Nghèo Nàn", "Ngư Sỏi Thận"... Tuy nhiên dù kí tên gì đi chăng nữa thì ai cũng dễ dàng nhận ra anh chàng này.Khiếu hài hước, cách pha trò thú vị hay đơn giản là kể một câu chuyện chẳng hề ăn nhập gì với nội dung chính mà số đông đang quan tâm, là phong cách riêng của Trần Đại Ngư. Nhưng có lẽ vì cái kiểu "đất comment của mình thì mình cứ viết" mà Đại Ngư nổi một cách bất ngờ.Ngay lập tức, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Đại Ngư để hiểu hơn về cách sử dụng Facebook kì lạ của anh chàng này!Tìm vào Facebook của Đại Ngư, chúng tôi biết cậu có hơn 13.000 người theo dõi. Mỗi bài đăng trung bình nhận được hơn 1.000 like. Đây là con số ấn tượng với một chàng trai vô danh và thậm chí là vô hình như Đại Ngư.Chúng tôi gọi Đại Ngư là người vô hình vì tất cả ảnh trên Facebook cá nhân của cậu, gồm cả avata là ảnh tải từ trên mạng về, không phải ảnh "chính chủ".Vì sao Đại Ngư làm như vậy?, cậu trả lời: "Nhiều người nghĩ đây là Facebook giả của mình nhưng nó là tài khoản thật 100%. Mình dùng nó để bình luận trên các diễn đàn mạng và vào xem ảnh của bạn bè. Tuy nhiên, hầu hết bạn bè không biết Đại Ngư chính là mình. Mình cũng không muốn ai biết, biết là mệt. Mình đăng nhập vào Facebook 30 phút một lần rồi thoát ra. Thấy nhiều người theo dõi vậy chứ cũng chả ai liên lạc với Ngư làm gì. Mình cũng thích sống 1 mình, khép kín hay còn gọi là tự kỷ đó!".Càng nói chuyện với chàng Trần Đại Ngư chúng tôi càng phát hiện ra cậu là một người thú vị.Đại Ngư sinh năm 1991, tốt nghiệp trường ĐH Nông Lâm. Hiện tại, cậu sống và làm quản lý tại một cửa hàng nhỏ ở TP.HCM. Vì công việc tiếp xúc với máy tính nhiều nên Đại Ngư lướt Facebook liên tục."Thường thì mình mất vài giây để nghĩ ra một câu chuyện và chuẩn bị cho các status có liên quan nhau. Với giọng văn gần gũi, mộc mạc có khi là ngu ngơ... mình sẽ có được sự đồng cảm của mọi người và họ like cho mình. Nên nhớ là status không được quá dài, câu từ ngắn gọn xúc tích dễ hiểu, và có cái gì đó gây cười.Nhưng đó chỉ là điều kiện cần, điều quan trọng khiến mình được quan tâm chính là nhờ những comment lên top ở các diễn đàn lớn. Từ đó, mọi người mới tò mò vào xem trang cá nhân vào theo dõi mình", Đại Ngư tiết lộ bí quyết "câu like".9X lập Facebook có tên Trần Đại Ngư vào tháng 8/2016.Chàng trai tiết lộ lý do đặt tên độc: "Cái tên Đại Ngư nó có thể gây cười cho mọi người, nếu đọc nhầm, có thể thành Đại Ngu. Mình đã nghĩ rất kỹ khi tạo nick này. Mình cũng muốn mọi người nhầm lẫn cho vui. Lập nên Facebook này mình muốn phác thảo cuộc đời đen đủi và bất hạnh của một nhân vật do mình tưởng tượng ra".Quả thật vậy, hầu hết các bài đăng trên tường Facebook của Đại Ngư đều xoay quanh câu chuyện về cuộc sống xui xẻo của một chàng trai, có thể là cậu cũng có thể là bất kỳ ai đó ngoài kia.Hội nào cũng có mặt, vụ việc gì cũng xông xáo bình luận để được lên top... ấy vậy mà, Đại Ngư tiết lộ từ trước đến giờ cậu chưa từng click vô link bài để đọc nội dung trước khi bình luận bởi "nhanh như đua top mà, đọc xong là chậm mất rồi".Khi thấy bài đăng mới là Đại Ngư lại vào đặt gạch một câu và 30 phút sau quay lại kiểm tra đã thấy mình ngồi chễm chệ trên top!Và đây là cách Đại Ngư tạo fan ruột sẵn sàng đưa mình lên "top mọi lúc mọi nơi: "Ban đầu mình hay bình luận bên Troll bóng đá bạn. Mục đích vào cãi nhau tranh luận bóng bánh nhưng bị họ ghét quá nên qua trang Beat bình luận chơi. Bình luận nào của mình ở Beat cũng được lên top nên nhiều người họ tò mò vào tường mình xem và thấy hài hước. Họ ủng hộ mình luôn từ đó!".Được cộng đồng ủng hộ nhiều, dĩ nhiên là Đại Ngư cũng cần có một cái duyên nhất định. 9X cho rằng: "Có thể do từ bé nói nhìu mà còn có khả năng xạo nữa nên lên vậy đó!".Tường chừng là trò đùa vô thưởng vô phạt nhưng từng bước nhỏ từ cái tên Facebook đến chuyện sẽ viết gì, xây dựng hình ảnh như thế nào trên MXH đều đã được Đại Ngư tính toán rất kỹ lưỡng. Cậu khẳng định mình chưa từng được học qua một lớp truyền thông nào và cũng không biết cách tạo nội dung viral trên mạng xã hội là gì."Chả quan tâm nó là gì. Chẳng qua làm để vui", cậu trả lời đơn giản.Nhưng có lẽ, một lần nữa Đại Ngư lại ăn may. Bên dưới mỗi bài đăng của cậu luôn đi kèm cụm chữ ký như "Ngư ngu ngơ", "Ngư Min Hô", "Ngư lột xác"... nó khiến bạn trẻ ngày càng yêu thích cậu hơn và như một nữa khắc sâu cái tên "Ngư" - một dạng định hình thương hiệu cá nhân.