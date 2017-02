TP - Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, Tháng Thanh niên lần thứ 13, năm 2017 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đã chính thức khởi động hôm qua, 26/2, tại thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp). Tham dự Lễ khởi động có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên.

Anh Lê Quốc Phong tặng quà cho học sinh nghèo. Ảnh: Hòa Hội

"Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành không gian rộng lớn, trường học thực tiễn phong phú, môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ bùng cháy ngọn lửa của lòng đam mê, nhiệt huyết, không ngại gian khó, tình nguyện tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Qua đó, các bạn đã thực sự được rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành, tạo dựng hình ảnh về một lớp thanh niên thời kỳ mới năng động, sáng tạo, gương mẫu”- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ. Theo Phó Thủ tướng, Tháng Thanh niên còn là phương thức, môi trường để tập hợp, đoàn kết thanh niên, qua đó xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

Khuyến khích thanh niên làm giàu chính đáng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có sáng kiến lấy nội dung “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” làm chủ đề của Tháng Thanh niên 2017 để triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, cụ thể hóa việc thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, tạo không gian và động lực mới thúc đẩy tuổi trẻ xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Để đạt được hiệu quả cao nhất, Phó thủ tướng yêu cầu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai Tháng Thanh niên phải gắn với triển khai các hoạt động của đợt thi đua cao điểm trong các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để thanh niên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động sáng tạo gắn với nhiệm vụ học tập, lao động, công tác của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Coi trọng hoạt động tại chỗ; tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và trọng tâm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. Các hoạt động phải thu hút đông đảo thanh niên tham gia, hưởng ứng; phải tạo được giá trị gia tăng, sức lan tỏa, cộng hưởng trong mỗi hoạt động, trong mỗi nội dung của Tháng Thanh niên. Phó Thủ tướng căn dặn các cấp Đoàn thanh niên cần có lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, khả năng của tổ chức Đoàn ở mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị. Trong đó, chú trọng ưu tiên các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Hướng về cơ sở

“Qua 13 năm triển khai, Tháng Thanh niên đã thực sự tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới: xung kích - tình nguyện - sáng tạo - dám dấn thân vào việc mới, việc khó, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước. Năm 2017, tuổi trẻ Việt Nam bước vào tháng 3, Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, bằng tinh thần “Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”, quyết tâm đạt những thành tích tốt nhất, tham gia phát triển kinh tế- xã hội, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong

Tại buổi lễ, anh Lê Quốc Phong đề nghị các cấp bộ đoàn phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai hiệu quả kế hoạch Tháng Thanh niên phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Cần tập trung nguồn lực đầu tư cho các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; xây dựng nếp sống văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ chức tốt các ngày Chủ nhật xanh, các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, sáng tạo khởi nghiệp, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các vùng biên giới, hải đảo; các hoạt động văn hoá, thể thao sẽ được các cấp bộ đoàn tích cực tổ chức. ”Tháng Thanh niên, tháng để thanh niên hành động và cũng là để thanh niên đón nhận sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội”-anh Phong nói.

Anh Lê Quốc Phong cũng yêu cầu các hoạt động phải gắn với đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên phải hướng về cơ sở, có nội dung cụ thể, có tính hành động cao, tính lan tỏa rộng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của đông đảo thanh niên, được xã hội quan tâm.

Dịp này Trung ương Đoàn tổ chức trao tặng 500 màn chống muỗi, trao 50 suất quà cho các gia đình chính sách, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất học bổng Vừ A Dính với tổng trị giá 115 triệu đồng. Trao 526 triệu đồng vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Ngay sau Lễ khởi động, hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên đồng loạt triển khai những công trình và phần việc thanh niên: Xây dựng 1 km đường giao thông nông thôn tại xã Mỹ Trà (TP Cao Lãnh); xây dựng sân bóng đá mini cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trồng cây xanh và ra quân dọn vệ sinh môi trường tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp; triển khai công trình Thắp sáng đường quê với chiều dài 5 km tại xã Nhị Mỹ (huyện Cao Lãnh); xây dựng 5 nhà ái nghĩa; tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát 500 cơ số thuốc miễn phí, tặng 500 màn chống muỗi cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Ban tổ chức cũng triển khai chương trình Tư vấn kỹ năng tìm kiếm việc làm – Kỹ năng phỏng vấn xin việc hiệu quả và gặp gỡ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động, mời các chuyên gia tư vấn và hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn; phối hợp với doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên. Diễn đàn liên kết Thanh niên khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao cũng được diễn ra tại trường Đại học Đồng Tháp nhằm hỗ trợ, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; kết nối giữa doanh nghiệp với thanh niên, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp, hình thành những mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.