TPO - Báo cáo tình hình thanh niên do Viện Nghiên cứu Thanh niên, T.Ư Đoàn đưa ra tại Hội nghị Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 28 (ngày 10/3) cho thấy từ đầu năm 2016 trở lại đây, một số trào lưu của bộ phận giới trẻ khởi xướng trên mạng xã hội có tính chất tiêu cực, thiếu lành mạnh như: "Đủ like là làm", khoe thân, hành xác..

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Lê Quốc Phong – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho biết nhiệm vụ năm 2017 cần tập trung vào 4 nhiệm vụ và 3 nhóm nội dung, giải pháp.

Theo báo cáo, bên cạnh việc hướng tới những giá trị sống tốt đẹp của phần đông thanh niên, một bộ phận nhỏ thanh niên đang chịu ảnh hưởng và ngả theo những xu hướng sống tiêu cực, không lành mạnh.

Trước hết, phải kế đến trào lưu tiêu cực “Nói là làm” “Đủ like là làm” rộ lên trên các diễn đàn, mạng xã hội như: “Nếu nhận đủ 40.000 like sẽ dùng xăng tự thiêu”; “60 like và 15.000 share sẽ mặc đồ lót nhảy cầu và uống hết một ca nước sông”, “7.000 like, 77 bình luận, 777 share thì mình sẽ không mặc gì chạy vòng quanh Trường ĐH...”; “Nếu được 1.000 like sẽ châm lửa đốt trường”...

Những hành động thiếu lành mạnh này phản ánh sự lệch lạc trong suy nghĩ một bộ phận giới trẻ với mong muốn mua vui, “câu” like, được nổi tiếng... bất chấp danh dự, tính mạng và vi phạm pháp luật. Còn với đám đông những người vô tâm, vô tình, không chịu sự ràng buộc hoặc liên luỵ nên dễ dàng bấm nút like.

Bên cạnh đó, một trào lưu khác được bộ phận giới trẻ theo đuổi là trào lưu khoe ảnh sau khi ân ái (Aftersex); hiện tượng tự hành xác để thoát khỏi cảm xúc buồn chán, thất vọng...

Những lối sống mang tính tiêu cực này nếu không được kiểm soát và định hướng kịp thời sẽ dần lan rộng và huỷ hoại lối sống của giới trẻ hiện nay.

Cũng theo báo cáo nhận định (dựa trên kết quả khảo sát đánh giá tình hình thanh niên năm 2016 do Viện nghiên cứu thanh niên, T.Ư Đoàn, tiến hành) về những vấn đề mà thanh niên quan tâm, bức xúc như: Tình trạng cá chết tại các tỉnh miền Trung, tình trạng tiêu thụ và sản xuất thực phẩm bẩn, tình trạng buôn lậu, hàng giả tràn lan; tình trạng người đã qua đào tạo ở trình độ cao thất nghiệp ngày càng tăng.

Thêm nữa, tình hình tai nạn giao thông, vấn đề môi trường sống thiếu an toàn với nhiều vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, hay vấn đề giá cả xăng dầu, vấn nạn “bôi trơn” khi làm các thủ tục hành chính, lừa đảo ở các công ty đa cấp, tình trạng khủng bố diễn ra tại nhiều quốc gia…

Qua thảo luận, hầu hết các đại biểu đều cho rằng năm 2017 Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cần tập trung vào 4 nhiệm vụ và 3 nhóm nội dung, giải pháp.

Cụ thể, phối hợp với các bộ, ban, ngành tập trung tuyên truyền, hướng dẫn triển khai, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam…

Hội nghị cũng thống nhất đề nghị, kiến nghị Chính phủ một số nội dung, như tổng kết 10 năm thực hiện Luật Thanh niên; chỉ đạo các bộ, ngành đẩy nhanh việc xây dựng dự án Luật Thanh niên sửa đổi.

Theo báo cáo, nhận định dựa trên Kết quả khảo sát đánh giá tình hình thanh niên 2016 do Viện nghiên cứu Thanh niên, T.Ư Đoàn thực hiện: Phần đông thanh niên phản đối, không chấp nhận những trào lưu, xu hướng thiêú lành mạnh, có ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của thanh niên như: Trào lưu chụp ảnh selfie mạo hiểm, hút thuốc lá điện tử, đả kích “ném đá” trên mạng xã hội… Đồng thời, đề cao và khuyến khích sự phát triển của trào lưu mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội cũng như thể hiện tính tích cực xã hội của thanh niên như trào lưu thành lập các nhóm, hội heo sở thích trên mạng xã hội; trào lưu kêu gọi, giúp đỡ thiện nguyện…