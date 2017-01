TPO - Ngày 13/1, tại trụ sở T.Ư Đoàn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Lê Thu Trà, nguyên Khu ủy viên Khu ủy I, Quyền Bí thư Đảng đoàn phụ nữ Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Thiếu niên nhi đồng Trung ương, người đã có nhiều công lao to lớn, thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Đại diện gia đình đồng chí Lê Thu Trà nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Dự Lễ truy tặng có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; đại diện các đơn vị, phòng ban trực thuộc T.Ư Đoàn và gia đình đồng chí Lê Thu Trà.

Phát biểu tại Lễ truy tặng, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Lễ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho đồng chí Lê Thu Trà là một sự ghi nhận, đánh giá rất cao công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng Chủ nghĩa Xã hội. Đặc biệt, đồng chí Lê Thu Trà đã có nhiều đóng góp to lớn cho phong trào phụ nữ, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, bồi dưỡng thế hệ măng non, chủ nhân tương lai của đất nước.

“Những cán bộ, đoàn viên thanh niên chúng ta hiện nay may mắn được sinh ra và lớn lên khi đất nước không còn tiếng bom rơi, đạn lửa, được thừa hưởng những thành quả của tự do, độc lập, của hòa bình, hạnh phúc. Điều kiện làm việc của cán bộ, công chức cũng đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta luôn hiểu sâu sắc rằng: mỗi phút giây bình yên mà hôm nay chúng ta được sống, mỗi thành quả mà chúng ta được hưởng thụ đều có một nền tảng bền vững, sâu xa: đó là nền độc lập - hòa bình mà hàng triệu người con Việt Nam xưa và nay đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, máu xương”, anh Lê Quốc Phong nói.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhắn nhủ, thế hệ trẻ, đặc biệt là cán bộ trẻ luôn tâm niệm phải học tập, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, noi gương đồng chí Lê Thu Trà ở lý tưởng cách mạng trong sáng, ở sự nỗ lực vươn lên, hết mình với công việc, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại Lễ truy tặng, Đại tá Trịnh Hồng Anh, Chính ủy Viện Tên lửa (Viện Khoa học Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc phòng), người con trai thứ 6 của đồng chí Lê Thu Trà xúc động cho biết: “Khi mẹ tôi còn sống chúng tôi thường được mẹ kể cho nghe những ngày tháng tham gia cách mạng. Dù rất bận công việc nhưng mẹ chúng tôi vẫn dành nhiều thời gian, tâm sức để nuôi dạy chúng tôi trưởng thành. Với chúng tôi mẹ không chỉ là một chiến sĩ cách mạng mà còn là một người mẹ tuyệt vời hết lòng thương yêu các con, luôn hướng các con sống có ích, có trách nhiệm với tổ quốc và nhân dân. Chúng tôi vô cùng biết ơn mẹ!”