TPO - T.Ư Đoàn tổ chức thi tuyển để lựa chọn 10 đại biểu thanh niên tiêu biểu tham gia chương trình “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2017. 10 ứng viên trúng tuyển sẽ tham gia các hoạt động giao lưu với cán bộ chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1

Trên chuyến hành trình này, các bạn trẻ sẽ được đến thăm, tặng quà; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ với các bộ chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK.

Các bạn trẻ tham gia ứng tuyển “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” là công dân Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi (trường hợp đặc biệt do Ban tổ chức hành trình quyết định); có sức khỏe tốt, đặc biệt không bị say sóng, say tàu xe, máy bay.

Ứng viên cần có sự hiểu biết và khả năng tuyên truyền về biển đảo, nắm rõ chủ quyền về quần đảo Trường Sa và các phong trào, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; có hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước. Ưu tiên ứng viên có nghiên cứu đề xuất giải pháp hỗ trợ xử lý chất thải, trồng rau xanh, cung cấp điện năng, nước ngọt sinh hoạt… (nghiên cứu đã được kiểm nghiệm trong thực tế).

Ngoài ra, mỗi ứng viên phải có ý thức kỷ luật tốt, tinh thần đoàn kết; có khả năng làm việc nhóm, khả năng tổ chức và tham gia hoạt động tập thể; năng khiếu về nghệ thuật hoặc thể thao; có kinh nghiệm tham gia công tác xã hội, hoạt động Đoàn, Hội Sinh viên.

Công tác tuyển chọn đại biểu gồm 2 vòng. Vòng 1 xét tuyển hồ sơ tham dự chương trình. Vòng 2 phỏng vấn trực tiếp ứng viên tại Hà Nội và TPHCM.

Hạn chót nhận hồ sơ cấp Trung ương: 17h00, ngày 10/04/2017 (không trả lại hồ sơ cho đại biểu). Ban Tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp với các ứng viên vượt qua vòng 1 xét tuyển hồ sơ.

Hồ sơ xét tuyển gồm:

- 01 bản chương trình hành động hoặc kế hoạch viết về ý tưởng của mình trong công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo trước, trong và sau khi tham gia hành trình.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ hoặc của cơ sở Đoàn, Hội nơi học tập, công tác.

- Bản tổng hợp thành tích và đóng góp của ứng viên đối với hoạt động Đoàn/ Hội; có xác nhận của tổ chức Đoàn/ Hội cơ sở.

- Giấy khám sức khoẻ (do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp).

- Bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Hai ảnh 04cm x 06cm chụp trên nền phông trắng; một ảnh chụp tự nhiên.

- Bản photo bằng khen, giấy khen… thành tích cá nhân của ứng viên (nếu có).

Hồ sơ đại biểu dự tuyển (nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện), gửi về: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số 60 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04. 6263.1999 (máy lẻ 437); Email: thuha1889@gmail.com.