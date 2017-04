TP - Xuất phát từ một học sinh có học lực yếu nhưng với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, Ngô Hà Kiều Phương (SN 1999, nữ sinh lớp 12 Anh 2 THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam) đã vượt qua khoảng 1,7 triệu thí sinh dự kỳ thi chuẩn hóa SAT I ứng tuyển vào ĐH Mỹ giành điểm tuyệt đối 2.400/2.400 điểm.

Ngô Hà Kiều Phương.

Từng là học sinh học lực yếu

Đến trường THPT chuyên Amsterdam, hỏi Kiều Phương ai cũng biết, bởi cô đang là “thần tượng” của nhiều học sinh nơi đây khi giành điểm tuyệt đối trong kỳ thi chuẩn hóa SAT để ứng tuyển vào đại học Mỹ với số điểm: lần 1; 800 điểm viết, 800 điểm toán, 680 điểm đọc. Lần 2; 800 điểm đọc, 780 điểm toán, 780 điểm viết (theo cách tính điểm superscore của các trường ĐH Mỹ là 2.400/2.400 điểm). SAT I là kỳ thi bắt buộc khi xét tuyển đại học của hầu hết các trường ĐH ở Mỹ, gồm 3 phần toán, đọc, viết và bài luận ngắn, đều bằng tiếng Anh. Ở cuộc thi SAT II, Phương đạt số điểm: toán 800/800 điểm và sử Mỹ 770/800 điểm.

Theo đơn vị tổ chức cuộc thi College Board, trong khoảng 1,7 triệu thí sinh trên thế giới dự thi SAT I, mỗi năm chỉ 0,03% thí sinh đạt điểm tối đa. Bài thi SAT II kiểm tra trình độ học sinh trong mỗi môn học/lĩnh vực cụ thể, Kiều Phương nằm trong số hiếm đạt điểm tuyệt đối 800/800 môn toán, 770/800 môn sử Mỹ.

Phương cho biết, thời gian luyện thi SAT, cô chủ yếu tự học, chỉ khi làm hồ sơ dự thi mới đến trung tâm để biết SAT là gì, cấu trúc đề ra sao và nắm kỹ năng làm bài cơ bản. “Theo em, đề thi toán ở SAT không quá khó đối với học sinh Việt, nhưng phần viết để giành được điểm cao là rất khó. Bởi thí sinh phải học thuộc rất nhiều từ vựng tiếng Anh để làm phần thi đọc hiểu. Ngoài ra, giỏi tiếng Anh mới có thể tìm hiểu về văn hoá, xã hội nước Mỹ qua tài liệu, sách báo”, Phương nói.

Kiều Phương cho biết, để đạt được kết quả trên Phương nỗ lực không ngừng nghỉ. Và ít ai ngờ, trong thời gian học tiểu học, những năm đầu học THCS, Phương là học sinh được đánh giá là có học lực yếu, tiếp thu kiến thức chậm hơn so với bạn bè cùng lứa. “Năm học tiểu học em viết xấu, đọc chữ chậm, làm toán thường sai, kết quả học tập đều kém xa so với bạn bè, thường đứng cuối lớp. Đến đầu năm lớp 6, em còn mặc cảm với bạn bè khi tiếp thu kiến thức chậm”, Phương kể.

Học lớp 6 Trường THCS Giảng Võ, thấy bạn bè đều học tiếng Anh giỏi, Kiều Phương đặt mục tiêu cố gắng vươn lên. Ngoài thời gian học tập trên lớp, Phương miệt mài ôn luyện tiếng Anh. Lên lớp 7, Kiều Phương thực hiện được điều mà “bản thân cũng không ngờ” khi từ một học sinh xếp thứ 49/54 của lớp, bỗng phá kỷ lục điểm số thi Olympic tiếng Anh năm lớp 7 của quận Ba Đình. “Xem kết quả cuộc thi em còn không tin đó là sự thật, nghĩ có khi giám khảo chấm sai, thông báo kết quả thi với gia đình, mẹ em còn nghĩ đùa và không tin…”, Phương chia sẻ.

Tiếp nối thành công đó, những năm học sau, Phương đạt giải nhì thi Olympic môn Toán, tiếng Anh của quận, giải nhì kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh và đỗ vào khối chuyên Anh của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. “Phương pháp học tiếng Anh của em là tích cực đọc các bài viết trên báo nước ngoài như New York Times, CNN hay những truyện cổ kinh điển”, Phương bật mí.

Với thành tích học tập trên, Kiều Phương được Đại học Vanderbilt (top 15 trường tốt nhất nước Mỹ) nhận học trong lần gửi hồ sơ sớm (chỉ được gửi một trường và phải học ở đây nếu trúng tuyển). Mức hỗ trợ tài chính em nhận được là hơn 50.000 USD một năm cho suốt 4 năm (hơn 4,5 tỷ đồng). Phương lựa chọn chuyên ngành Human and Organizational Development, nghiên cứu về các giải pháp cho vấn đề xã hội, lãnh đạo các tổ chức chính phủ và cá nhân...

Kiều Phương (thứ 3 bên trái) cùng bạn thực hiện Dự án SEFY cho các em học sinh Trường Bàn Đạt, Phú Bình, Thái Nguyên.

Hướng về người nghèo

Không chỉ học giỏi, Kiều Phương còn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, hướng đến cộng đồng người yếu thế, người nghèo. Từ năm lớp 10, Phương đã tham gia nhiều hoạt động xã hội vì cộng đồng, cô là sáng lập viên và trưởng dự án SEFY Vietnam (Sex Education For You). Dự án hướng tới việc trang bị các kiến thức cần thiết về sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính, xâm hại tình dục, cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để giúp các em có thể bảo vệ chính mình. Hiện tại, với cố vấn chuyên môn từ các bác sỹ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, SEFY Vietnam đã tổ chức các khóa học ngắn hạn cho trẻ em nghèo, cơ nhỡ trên 4 tỉnh thành khắp cả nước: Hà Nội, Thái Nguyên, Vinh- Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đồng thời, Phương cũng là Trưởng ban truyền thông dự án Advocate for Educational Equity, Dự án nhằm tăng cơ hội tiếp cận với giáo dục cho trẻ em nghèo qua việc quyên góp sách vở, quần áo và dạy các khóa tiếng Anh ngắn hạn. Hè năm 2016, dự án đã có chuyến đi đến thôn Bầm, Pù Luông, Thanh Hóa, và giúp đỡ các em nhỏ nơi đây. Ngoài ra, Phương còn dành thời gian tham gia dạy học cho học sinh mồ côi làng trẻ Đống Đa (Hà Nội).