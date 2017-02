TPO - Sáng ngày 28/2, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2017.

Hình ảnh tại lễ ra quân. Ảnh: Hoàng Lam

Với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Hóa chung tay xây dựng Nông thôn mới và văn minh đô thị”, trong tháng Thanh niên 2017, tuổi trẻ Thanh Hóa sẽ đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ Thanh Hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tập trung đăng ký, đảm nhận xây dựng và tu bổ các trục đường giao thông nông thôn, cầu giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế; tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh; ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; Tổ chức các hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp hỗ trợ cùng các cấp, chính quyền địa phương trong việc đấu tranh “Nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ”; triển khai các hoạt động an sinh xã hội và chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Anh Lê Văn Trung - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Các hoạt động trong Tháng Thanh niên sẽ được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, hướng về cơ sở, đầu tư cho cơ sở, gắn bó mật thiết với thanh niên và phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt, triển khai hiệu quả phong trào thanh niên khởi nghiệp. Triển khai tốt chương trình rèn luyện đoàn viên, phát triển đoàn viên mới, quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nhân dịp này, Hội Đồng đội Trung ương đã trao 10 suất quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập của huyện Nông Cống. Ngay sau Lễ ra quân, các đại biểu cùng hơn 1000 ĐVTN đã tham gia trồng cây, dọn vệ sinh môi trường, thu gom giác thải ở khu vực Thị trấn Nông Cống.