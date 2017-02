TPO - Hòa trong không khí sôi nổi ra quân trên địa bàn TPHCM và cả nước, tuổi trẻ Công an TPHCM cũng đã chính thức bắt tay thực hiện nhiều công trình, phần việc gắn với tinh thần, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng phòng PX15, Công an TPHCM trao cờ lệnh ra quân Tháng thanh niên năm 2017 trong tuổi trẻ CATP.

Sáng 26/2, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM đã chính thức phát động Tháng thanh niên năm 2017 với việc thực hiện một số công việc ý nghĩa có sự chung tay góp sức của nhiều đoàn viên thanh niên thuộc nhiều đơn vị.

Hoạt động là dịp phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Công an thành phố trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, tham gia đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững an toàn trật tự xã hội trên địa bàn thành phố, thông qua các hoạt động gắn với chuyên môn nghiệp vụ, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM cùng tham gia hiến máu tình nguyện trong ngày phát động Tháng thanh niên.

Trong không khí phấn khởi của ngày ra quân, tuổi trẻ lực lượng Công an TPHCM cùng tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo. Hoạt động đã thu về được 199 đơn vị máu hiến (350ml/ đơn vị).

Tuổi trẻ CATP ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, đoàn viên thanh niên lực lượng CATP cũng tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm; cấp phát tài liệu và tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa; hướng dẫn thực hành kỹ năng tự vệ cho các thanh niên, nữ giáo viên, nữ thanh niên công nhân; tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm về ma túy cho học sinh; tổ chức cấp thẻ căn cước miễn phí cho người dân...