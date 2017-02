TP - Sáng 27/2, Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2017 với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương-Bí thư BCH Trung ương Đoàn; ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Lê Văn Tâm-Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên thành phố.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Văn Tâm đề nghị các cấp bộ Đoàn cần quán triệt sâu sắc ý nghĩa của Tháng Thanh niên 2017, từ đó tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo, xung kích tình nguyện, tham gia giải quyết những việc khó, những vấn đề bức xúc mà xã hội đang cần ở tuổi trẻ; phát huy tốt vai trò xung kích, sức sáng tạo và tiềm năng to lớn của tuổi trẻ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Tại lễ ra quân, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ ký kết chương trình phối hợp giữa các ngành có liên quan nhằm tăng cường công tác phối hợp tổ chức các hoạt động trong năm 2017. Ngay sau buổi lễ ra quân, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã tổ chức thực hiện nhiều phần việc cụ thể như bắt tay làm công trình thanh niên “Thắp sáng quê hương” và tuyến đường “Xanh - sạch - đẹp – an toàn”, bàn giao nhà “Khăn quàng đỏ” cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn, ra quân xóa trắng các quảng cáo trái phép, làm vệ sinh môi trường, vớt rác khai thông dòng chảy, ra mắt “Cổng trường an toàn”, ra quân lập lại trật tự ATGT trên các đường chính…

Anh Trần Tuấn Anh – Bí thư quận Đoàn Ninh Kiều cho biết, có khoảng 200 đoàn viên thanh niên của quận Đoàn và một số chi đoàn kết nghĩa cùng nhau thực hiện những công việc trên. “Tuy hôm nay là ngày đầu tuần, ai cũng bận rộn công việc, học hành nhưng tất cả các bạn đều tranh thủ thời gian, tham gia vớt lục bình, rác trên sông, làm rất hăng hái, nhiệt tình”- anh Tuấn Anh nói.

Trước đó, ngày 26/2, hơn 1.600 đoàn viên thanh niên Cà Mau cũng ra quân Tháng Thanh niên 2017. Tại buổi lễ ra quân, Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên tỉnh Cà Mau vận động và trao kinh phí xây dựng 3 căn nhà Nhân ái và 5 bồn chứa nước sạch với tổng trị giá 100 triệu đồng cho hộ nghèo. Đoàn khối Doanh nghiệp trao 10 suất học bổng tặng cho học sinh nghèo hiếu học, mỗi suất 1 triệu đồng. Tỉnh đoàn Cà Mau ra mắt 4 đội hình tình nguyện về an sinh xã hội, vì môi trường, xây dựng văn minh đô thị và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

lChị Trương Hồng Trang- Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu cho biết, lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2017 tại Bạc Liêu sẽ diễn ra ngày 1/3, tại xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi). Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đề ra kế hoạch khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 hộ nghèo, tổ chức sàn giao dịch giới thiệu việc làm cho 500 đoàn viên thanh niên, tặng 2 căn nhà nhân ái...