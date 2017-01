TP - Với mong muốn nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành luật giao thông và giảm tai nạn giao thông (TNGT), Nguyễn Quyết Thắng (SN 1990) viết “Ứng dụng học luật giao thông tại các trường học trên bản đồ trực tuyến Google Maps”. Đây là sản phẩm vừa đạt giải Nhất cuộc thi “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2016, do T.Ư Đoàn phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức.

Nguyễn Quyết Thắng (đứng giữa) nhận giải Nhất cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2016, do T.Ư Đoàn phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức. Ảnh: Xuân Tùng

Từ nỗi đau mất anh trai

Nguyễn Quyết Thắng hiện công tác tại Phòng tài chính kế hoạch huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum. Thắng chia sẻ rất bất ngờ khi nhận giải Nhất cuộc thi “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2016, và vui khi lần đầu được ra Hà Nội. Thắng cho biết, khi nhận được thông tin về cuộc thi chỉ còn 12 ngày là hết hạn đăng ký. “Khi đọc thông báo về cuộc thi này và biết ban tổ chức khuyến khích đóng góp giải pháp về giao thông, tôi bị cuốn hút ngay”, Thắng nói. Là người đam mê công nghệ thông tin, quan tâm nhiều tới các ứng dụng trực tuyến, do đó, ý tưởng sử dụng tài nguyên công nghệ để làm sản phẩm giao thông đã lóe lên trong đầu chàng trai trẻ.

“Điều thôi thúc tôi tham gia cuộc thi và làm sản phẩm là so với mặt bằng chung trên địa bàn tỉnh Kon Tum, huyện Đắk Tô thường xảy ra nhiều vụ tử vong vì TNGT gây thiệt hại về người, tài sản và để lại nỗi đau cho nhiều gia đình. Trong đó, anh trai tôi cũng mất vì TNGT”.

Nguyễn Quyết Thắng

Theo Thắng, nguyên nhân của TNGT chủ yếu do thiếu ý thức và thiếu hiểu biết của người tham gia giao thông; trong đó, học sinh, sinh viên chiếm số lượng đông nhất. Những học sinh, sinh viên này hoặc chưa có đủ kiến thức về an toàn giao thông hoặc chưa có ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. “Điều thôi thúc tôi tham gia cuộc thi và làm sản phẩm là so với mặt bằng chung trên địa bàn tỉnh Kon Tum, huyện Đắk Tô thường xảy ra nhiều vụ tử vong vì TNGT gây thiệt hại về người, tài sản và để lại nỗi đau cho nhiều gia đình. Trong đó, anh trai tôi cũng mất vì TNGT”, Thắng tâm sự.

Ứng dụng sát với thực tế giao thông

Nguyễn Quyết Thắng cho biết, so với ứng dụng học luật giao thông từng co, ứng dụng không có nhiều khác biệt, nhưng có ưu điểm gần sát với thực tế giao thông hơn. “Tôi tin bản chất con người chỉ quan tâm tới những gì xung quanh gần sát với cuộc sống bản thân, gia đình nên những mô hình tượng trưng, mô tả khó nhớ và dễ bị đào thải khỏi trí nhớ. Chỉ khi nào người dân, nhất là các em học sinh hiểu được những biển báo giao thông, tình huống giao thông đang tồn tại chính nơi các em sinh sống, học tập, lúc đó mới chủ động ghi nhớ, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông”, Thắng nói.

Ứng dụng của Thắng chia làm 4 nhóm, gồm: Khu học câu hỏi, mẹo bài thi, khu học sa hình, khu biển báo. Theo đó, ứng dụng cung cấp những kinh nghiệm làm bài nhanh, chính xác khi tham gia làm bài thu hoạch hay bài thi sát hạch. Ứng dụng còn cung cấp nhiều mẫu đề thi, xáo ngẫu nhiên hay sắp xếp của giáo viên từ ngân hàng 450 câu hỏi và tình huống theo chuẩn quốc gia cũng như thêm chức năng tự soạn câu hỏi, tình huống dành cho giáo viên. Khi học viên tham gia làm bài thi, ứng dụng sẽ có đánh giá kết quả, lưu tên và thành tích làm bài (số câu hỏi đúng, sai; số câu bỏ trống, hay tự động hiển thị thông báo bài thi này đậu hay trượt).

Để thiết kế được ứng dụng, Thắng đã có nhiều ngày đi thực tế ghi nhận các biển báo giao thông, tuyến đường và ngã ba, ngã tư trên địa bàn thành phố Kon Tum. Sau đó về đối chiếu toạ độ trên bản đồ trực tuyến. “Việc đi thực tế này đảm bảo chính xác các loại biển báo có trên từng tuyến đường, ngã ba, ngã tư, tránh việc nhầm lẫn hoặc tự cắm thêm biển báo khiến người dùng khó ghi nhớ”, Thắng chia sẻ.

Sau khi hoàn tất ứng dụng, Thắng đăng tải cung cấp miễn phí cho các cá nhân có nhu cầu sử dụng. Theo Thắng, ứng dụng vẫn còn hạn chế về dữ liệu, chưa có nhiều chức năng. Do đó, để triển khai rộng hơn phải có thời gian hoàn thiện thêm các tính năng, cập nhật thêm dữ liệu để chia sẻ các trường học, trung tâm, cũng như nhân rộng áp dụng ra ngoài tỉnh Kon Tum.