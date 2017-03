TP - Ngày 5/3, tại Hải Phòng, T.Ư Đoàn phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2017 có chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với sự tham gia của hơn 2.000 ĐVTN, học sinh sinh viên.

Anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho ĐVTN tại lễ phát động. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại lễ phát động, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức các hoạt động về ATGT trong thanh thiếu nhi năm 2017. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho thanh thiếu niên, trọng tâm là học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tập trung thành lập, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các đội Thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự ATGT; nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh thiếu nhi tham gia bảo đảm trật tự ATGT như: xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”, “Bến đò ngang an toàn”; “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”…

“Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ĐVTN chấp hành các quy định pháp luật về ATGT đòi hỏi sự bền bỉ, lâu dài, cùng sự vào cuộc của các cấp bộ đoàn. Đồng thời, có giải pháp tuyên truyền mô hình giao thông tiêu biểu, gương thanh niên gương mẫu đi đầu về chấp hành luật lệ ATGT. Qua đó, tác động trực tiếp đến ĐVTN”, anh Nguyễn Phi Long nói.

Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa diễn ra thu hút đông đảo ĐVTN TP Hải Phòng tham gia như: Diễu hành cổ động tuyên truyền ATGT, thi nhảy dân vũ chủ đề thông điệp về ATGT; tập huấn kỹ thuật lái xe khoa học, an toàn; chương trình triển lãm tranh, ảnh và tuyên truyền tìm hiểu kiến thức pháp luật về ATGT, thi vẽ tranh tuyên ATGT, thực hành kỹ năng lái xe an toàn… Dịp này, ban tổ chức trao 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho ĐVTN, học sinh sinh viên TP Hải Phòng; T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Honda Việt Nam ký kết tổ chức các hoạt động tổ chức tuyên truyền ATGT năm 2017.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết: Năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp số người chết vì TNGT giảm xuống dưới 9.000 người. Trong hai tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra 3.465 vụ TNGT, làm chết 1.570 người, bị thương 2.660 người. So với hai tháng đầu năm 2016 đã giảm 153 vụ TNGT (giảm 4,23%), giảm 20 người chết, giảm 707 người bị thương.

Tuy nhiên, tình hình TNGT vẫn diễn biến rất phức tạp, nguy cơ xảy ra TNGT còn rất lớn. Bình quân mỗi ngày vẫn còn 24 người chết và 60 người bị thương do TNGT. Theo phân tích thống kê của Bộ Công an, TNGT trong độ tuổi thanh niên chiếm gần 40%, trong đó đối với người 18-27 tuổi chiếm 33,9% số vụ TNGT nghiêm trọng do lứa tuổi này gây ra thời gian gần đây đang ngày một gia tăng, đặc biệt là thanh niên vùng nông thôn. “Năm An toàn giao thông 2017 hướng tới mục tiêu giảm từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2016”, ông Hùng nói.