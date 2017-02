Cơ hội trải nghiệm của đoàn viên áo lính

Tại các đơn vị mà đoàn tới thăm, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Ngọc Lương và anh Bùi Quang Huy lắng nghe và chia sẻ những vất vả, hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ, học viên đang làm nhiệm vụ canh trực tết cũng như những nỗ lực, không quản ngại khó khăn chăm lo sức khỏe người bệnh, kịp thời cứu chữa các bệnh nhân của đội ngũ y bác sĩ cùng những đóng góp tích cực của đội ngũ công nhân viên vệ sinh môi trường đô thị trong dịp tết. Đồng thời, các Bí thư T.Ư Đoàn đã gửi tới các cán bộ, chiến sĩ, học viên, y bác sĩ, đội ngũ công nhân viên vệ sinh môi trường đô thị cùng các bệnh nhân đang nằm điều trị những phần quà tết cùng những lời chúc ấm áp nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Tại Học viện An ninh nhân dân, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ: “Việc đảm nhận nhiệm vụ canh trực tết của ĐVTN, học viên Học viện An ninh nhân dân trong dịp tết năm nay chính là cơ hội trải nghiệm thực tế và học hỏi để mỗi học viên sẽ hoàn thành nhiệm vụ học tập, công tác của mình trong thời gian tới”.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, học viên chuyên ngành An ninh điều tra năm thứ 2 Nguyễn Thị Huyền (SN 1997, quê ở Kim Sơn, Ninh Bình) cho biết, đây là lần đầu tiên Huyền nhận nhiệm vụ trực tết cùng với 47/52 bạn học cùng lớp. Cảm giác nhớ nhà, nhớ bố mẹ và 2 em trai khiến Huyền rưng rưng xúc động.

“Tôi trực tết từ ngày 16/1 đến ngày 29/1. Tuy có buồn và nhớ nhà nhưng được sự động viên của các thầy cô và các anh chị đi trước nên tôi và các bạn yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, chúng tôi cũng tham gia gói bánh chưng và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nên không khí rất vui và ấm áp”, Nguyễn Thị Huyền nói.

Ấm áp tình người

Trao đổi với các chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công biệt động 1, Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ mong muốn lữ đoàn sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xứng danh một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, đại diện lãnh đạo trực bệnh viện cho biết, trong đêm giao thừa các ê-kíp bác sĩ vẫn ứng trực để điều trị tích cực cho các bệnh nhi nằm viện đúng vào dịp tết. Trong tổng số gần 800 cháu đang nằm viện, có 76 cháu phải hỗ trợ thở máy và 142 cháu hỗ trợ thở ô-xy. Chia sẻ khó khăn, vất vả của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư những ngày này, anh Bùi Quang Huy mong muốn các y bác sĩ phát huy tinh thần lương y như từ mẫu, hết mình ứng trực phục vụ bệnh nhân. Cũng tại đây, đoàn công tác đã chúc tết các y bác sĩ trong ca trực và thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Với đội ngũ công nhân viên (phần đông là nữ giới) của Cty Cổ phần vệ sinh môi trường đô thị Hà Nội, việc đón nhận những tình cảm sẻ chia ấm áp và lời chúc năm mới giản dị của Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và đoàn công tác dường như đã tiếp thêm cho họ “năng lượng” để hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ cho không gian môi trường Thủ đô ngày một trong lành, văn minh hơn.

Tại các đơn vị mà đoàn tới thăm, các Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và Bùi Quang Huy bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục có những quan tâm, tạo điều kiện để ĐVTN phát huy được khả năng, trí tuệ, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã tới thăm cán bộ, chiến sĩ, học viên, y bác sĩ thuộc các đơn vị Trại tạm giam T16 (Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an), Học viện An ninh Nhân dân và Bệnh viện Việt Đức; Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tới thăm cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, công nhân viên thuộc các đơn vị Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 (Binh chủng Đặc công), Bệnh viện Nhi T.Ư và Trạm chỉ huy của Cty Cổ phần vệ sinh môi trường đô thị Hà Nội. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo, đại diện các ban chuyên môn thuộc T.Ư Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thanh niên Quân đội…