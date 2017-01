TP - Trước khi rời Hà Nội, người phụ trách Ðội an ninh của Tổng thống Obama đã tặng huy hiệu của lực lượng an ninh Hoa Kỳ cho đại tá Ðào Vịnh Thắng. Ðây là món quà biểu trưng cho sự trân trọng đối với những nỗ lực bảo vệ, dẫn đường của lực lượng CSGT dẫn đoàn trong 3 ngày người đứng đầu Nhà Trắng sang thăm và làm việc tại Hà Nội.

Nửa năm sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Obama tới Việt Nam, đại tá Ðào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội vẫn nhớ như in những khoảnh khắc tiếp đón, bảo vệ, dẫn đường cho người đàn ông da màu quyền lực nhất nước Mỹ.

Ðáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất

Với kinh nghiệm từng hai lần dẫn đoàn Tổng thống Mỹ Bill Clinton và George W. Bush trước đó, ông hiểu rõ những yêu cầu khắt khe về công tác đảm bảo an ninh của họ. Do đó, Ban chỉ huy phòng CSGT Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát các tuyến đường từ đó vạch ra phương án bảo vệ gồm cả phương án dự phòng và đề xuất với Tiểu ban an ninh (Bộ Công an) phê duyệt. Song song công tác này, đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ cũng được tuyển chọn trước đó nửa tháng dựa trên tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nghi thức ngoại giao. 115 cán bộ chiến sỹ bao gồm 7 nữ cảnh sát được tuyển chọn không chỉ có thể lực tốt ngoại hình đẹp, nghiệp vụ cao mà còn phải thông thạo ngoại ngữ, giao tiếp giỏi.

CSGT Hà Nội dẫn đường đưa đoàn Tổng thống Barack Obama ra sân bay Nội Bài sau khi kết thúc chuyến thăm, làm việc tại Hà Nội chiều 24/5. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Toàn bộ lực lượng bảo vệ, dẫn đoàn gồm 2 đội hình chính (tuyến Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - Vành đai 3 và Võ Nguyễn Giáp - cầu Nhật Tân - Vành đai 2) lập tức vào vị trí sẵn sàng thực hiện theo phương án A - cấp nghi lễ đón tiếp nguyên thủ cao nhất.

Từng dẫn nhiều chính khách quốc tế khác, vị trưởng phòng cho biết, các đoàn như đoàn Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch CHND Trung Hoa Tập Cận Bình… sang thăm và làm việc tại Việt Nam khi đã thống nhất phương án bảo vệ an ninh thì thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Còn cả 3 đoàn nguyên thủ Mỹ đều luôn thay đổi lịch trình di chuyển. Ðây là điều khác biệt và gây khó khăn nhất định cho công tác bảo vệ, dẫn đoàn. Ngoài ra, hai chiếc Cadillac One màu đen giống nhau như hai giọt nước luôn di chuyển đan chéo lúc lên lúc xuống đòi hỏi cán bộ chiến sỹ phải tập trung cao độ, thận trọng trong mọi tình huống bởi công tác an ninh được đặt lên hàng đầu.

Còn thiếu tá Nguyễn Văn Hải - Ðội trưởng Ðội tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an Hà Nội) với hơn 13 năm kinh nghiệm, chia sẻ, đoàn Tổng thống Mỹ chỉ thông báo lịch trình, giờ giấc vài phút trước lúc xuất hành. Anh kể, sau buổi làm việc chính thức với lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, CSGT dẫn đoàn chỉ nhận được thông báo trước 30 phút về 4 địa điểm ông Obama có thể ghé qua là Lê Văn Hưu, quán ăn ở Phan Ðình Phùng, nhà hàng Hàm Cá Mập và Phố Huế. Trước khi xuất phát 10 phút, nhân viên an ninh Mỹ mới thông báo địa điểm ăn tối của Tổng thống ở đường Lê Văn Hưu.

“Lúc ấy tôi có gọi cho phía an ninh của Tổng thống Obama và nói nếu các anh không cho chúng tôi biết nơi Tổng thống tới là số chẵn hay số lẻ, có thể xe của Tổng thống sẽ đi ngược chiều và không xuống xe theo đúng nghi thức ngoại giao. Khi đó, họ mới nói, số nhà đó là số chẵn (số nhà 24 Lê Văn Hưu). Ngay lập tức tôi báo Công an thành phố để phối hợp triển khai lực lượng”, thiếu tá Hải nhớ lại.

Trưa 24/5, trước khi kết thúc cuộc họp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vài phút, đại diện an ninh Mỹ bất ngờ thông báo, Tổng thống Obama sẽ vào làng Mễ Trì Thượng nhưng không nói rõ tới đâu, làm gì. Lúc này trời đổ mưa. Nhận định tình hình, đội dẫn đoàn báo cáo chỉ huy và đề xuất đổi phương án ra sân bay theo hướng Mễ Trì - Phạm Hùng thay vì kế hoạch theo tuyến Ðại Lộ Thăng Long - Phạm Hùng để tránh tình huống đoàn xe di chuyển ngược chiều đường gây ùn tắc khi ông Obama vào mua cốm, uống trà. “Tất cả các chiến sỹ đều tập trung cao độ, nhận định tốt tình hình, hoàn thành nhiệm vụ và may mắn không gặp sự cố nào”, vị đội trưởng cười.

Ðại tá Ðào Vịnh Thắng (thứ 2 từ phải sang) – Trưởng Phòng CSGT Hà Nội dẫn đường bảo vệ đoàn Tổng thống Obama tại sân bay Nội Bài. Ảnh: PC67 cung cấp.

An ninh Mỹ khâm phục CSGT Hà Nội

Không chỉ có các nam cảnh sát mà nhiều nữ cán bộ Phòng CSGT Hà Nội cũng được huy động tham gia hướng dẫn đoàn công tác Tổng thống Obama. Là người trực tiếp phụ trách đón, hướng dẫn đoàn chính khách Hoa Kỳ tại khu vực thảm đỏ ở tất các điểm làm việc của Tổng thống Mỹ tại Hà Nội, Trung uý Phan Quỳnh Anh (30 tuổi, Ðội CSGT số 1, từng có 6 năm kinh nghiệm công tác dẫn đoàn) chia sẻ, ông Obama ở ngoài nhìn cao gầy, giản dị, thường xuyên vẫy tay chào mọi người và nở nụ cười tươi. Còn các nhân viên an ninh Mỹ, cận vệ tổng thống khi ngồi trên xe họ gần như bất động, không nói chuyện riêng. Khi xuống xe, họ không tiếp xúc với ai và luôn trong tâm thế sẵn sàng bảo vệ tổng thống.

Còn trung úy Vũ Huyền Thương, Ðội CSGT tuần tra dẫn đoàn kể, cả ngày dẫn đoàn, đến tối mới được về nhà chăm sóc con nhỏ 7 tháng tuổi và sáng sớm hôm sau phải có mặt đúng giờ tiếp tục nhiệm vụ. Nữ cảnh sát 26 tuổi cho rằng đây là một thử thách nhưng với đặc thù của CSGT dẫn đoàn nó là thói quen hằng ngày và luôn trong tâm thế sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước khi rời Thủ đô Hà Nội, người đứng đầu Ðội an ninh đoàn Tổng thống Mỹ gặp gỡ, nói chuyện với đại tá Ðào Vịnh Thắng. Người đại diện an ninh đoàn nguyên thủ Hoa Kỳ bày tỏ 3 ấn tượng về công tác bảo vệ của an ninh Việt Nam: Khâm phục CSGT dẫn đoàn phản ứng nhanh bố trí lực lượng, dẫn đường hợp lý, chính xác, đúng giờ đáp ứng mọi yêu cầu cấp bách; Hình ảnh các nữ chiến sỹ CSGT Hà Nội duyên dáng không quản điều kiện thời tiết khó khăn tiếp đón để lại nhiều ấn tượng. Ngoài ra, hình ảnh hàng ngàn người dân Việt Nam thân thiện cầm cờ, hoa đứng hai bên đường chào đón Tổng thống Mỹ rất đẹp.