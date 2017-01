Súng phun lửa

Ý tưởng thiêu đốt kẻ thù luôn xuất hiện trong các cuộc chiến, nhưng phải đến năm 1915, Đức mới là quốc gia đầu tiên biên chế súng phun lửa vác vai ra chiến trường. Đây được xem là vũ khí đặc biệt hữu dụng, dù nhiệm vụ chính chỉ là buộc đối phương phải chạy ra khỏi chiến hào, nơi họ sẽ bị súng trường và súng máy tiêu diệt.

Lính mang súng phun lửa được coi là lực lượng cảm tử, bởi họ luôn bị ưu tiên tiêu diệt khi bị phát hiện, cũng như đối phương sẽ giết không cần xét xử nếu bắt được họ, theo We Are The Mighty.