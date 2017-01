Một cựu biệt kích của quân đội Mỹ chia sẻ nguyên tắc KOLD và nhiều bí quyết giữ ấm khác để đương đầu với thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

Nguyên tắc KOLD của biệt kích Mỹ bao gồm giữ sạch, tránh quá nhiệt, mặc quần áo rộng nhiều lớp và giữ quần áo khô. Ảnh: US Air National Guard.

Marty Skovlund Jr., một cựu thành viên lực lượng biệt kích Mỹ, mới đây chia sẻ những quy tắc giữ nhiệt hữu ích trên tạp chí Task and Purpose. Theo Marty, một trong những nguyên tắc cơ bản mà biệt kích Mỹ thuộc nằm lòng là KOLD (cách đọc giống như từ COLD, có nghĩa là lạnh). Nguyên tắc này bao gồm 4 yêu cầu là giữ sạch (Keep it clean), tránh hiện tượng quá nhiệt (Overheating), mặc quần áo rộng nhiều lớp (Loose and in Layers), và giữ quần áo khô (Dry).

Ngoài ra, để có thể chống chọi cái lạnh khắc nghiệt, biệt kích Mỹ còn áp dụng nhiều nguyên tắc khác về cách lựa chọn trang phục.

Việc che kín toàn bộ cơ thể bao gồm bàn tay, mặt và đầu rất quan trọng. Ảnh: Lance Cpl. Joey Holeman/USMC.

Che phủ toàn bộ cơ thể

Khi đến nơi có khí hậu lạnh buốt, ngoài trang phục ấm áp, bạn cần che kín bàn tay, mặt và đầu.

Mọi chỗ da tiếp xúc với gió lạnh đều có thể khiến bạn gặp nguy hiểm. Khi không khí buốt lạnh thấu xương thổi qua, tay bạn có thể bị tê cóng chỉ trong vòng 1-2 phút. Găng tay là vật dụng không thể thiếu trong thời tiết lạnh dưới 0 độ C.

Lớp quần áo trong cùng nên may bằng chất liệu polyester tổng hợp hoặc len merino. Ảnh: US Army.

Mặc nhiều lớp một cách hợp lý

Bạn nên mặc nhiều lớp quần áo để có thể cởi ra khi cần thiết hoặc mặc thêm vào nếu nhiệt độ giảm đột ngột. Lớp áo mặc sát người nhất nên may bằng chất liệu polyester tổng hợp hay len merino. Đây là những vật liệu lý tưởng nhờ khả năng giữ cho da luôn khô khi hoạt động nhiều và đem lại cảm giác thoải mái sau khi cởi những lớp quần áo dày khác để đi ngủ. Đặc biệt, hai hoặc ba lớp quần áo ngoài mặc ngoài lớp polyester/len merino không nên quá chật.

Ở lớp ngoài cùng, bạn nên sử dụng áo có mũ trùm đầu giống như loại áo parka của người Eskimo. Bạn hãy áp dụng quy tắc tương tự cho phần dưới cơ thể, nhưng nên giảm bớt số lớp quần vì chân phải vận động nhiều.

Son dưỡng môi và kính râm là hai vật dụng cần thiết cần mang bên mình trong thời tiết lạnh. Ảnh: US Army.

Luôn mang theo son dưỡng môi và kính râm

Theo lời khuyên của Marty, son dưỡng môi sẽ giúp môi bạn không bị nứt nẻ và chảy máu vào cuối ngày. Trong khi đó, kính râm không chỉ ngăn cách mắt khỏi gió rét mà còn tránh trạng thái mỏi mắt do phải liên tục nhìn vào khung cảnh đầy tuyết trắng xóa.

Cơ thể ẩm ướt có thể do toát mồ hôi, dẫn đến ngấm lạnh nhanh. Ảnh: US Army.

Luôn giữ cơ thể khô ráo

Marty nhấn mạnh không bao giờ để cơ thể bị ướt bởi điều này có thể khiến bạn phải nhập viện hoặc thậm chí tử vong. Nếu có kế hoạch đi tới nơi có nhiều hồ, sông suối trong thời tiết lạnh, bạn cần chuẩn bị sẵn khăn tắm và quần áo dự trữ. Cơ thể bị ẩm còn có thể do toát mồ hôi, do đó lớp quần áo ở trong cùng đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ cần giữ ấm tốt mà còn phải thông thoáng.

Run rẩy không phải là dấu hiệu tốt

Run rẩy là phương thức bảo vệ bản thân theo bản năng của cơ thể. Toàn bộ cơ thể run lên bằng cách vận động nhanh cơ bắp, qua đó sản sinh nhiệt để chống lại cái lạnh bên ngoài. Nhưng khi bạn run rẩy, đây là điềm báo hơi lạnh đang ngấm vào cơ thể bạn. Nếu như cơ thể hoàn toàn khô ráo và mặc đủ ấm, bạn sẽ không có phản ứng run rẩy.