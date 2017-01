TPO - Trước thềm năm mới Đinh Dậu 2017, chiều 25/1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1); Lữ đoàn đặc công biệt động 1 (Binh chủng Đặc công).

Kíp trực xe thiết giáp BMP1 cơ động thực hiện nhiệm vụ dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và các tướng lĩnh quân đội.

Cùng đi có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng…

Tại Trung đoàn bộ binh cơ giới 102 (Sư đoàn 308), đại tá Trương Mạnh Dũng, Sư đoàn trưởng 308 báo cáo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua cũng như công tác chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ngoài việc duy trì nghiêm nền nếp trực ban sẵn sàng chiến đấu, toàn sư đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương, trao đổi thông tin, nắm chắc địa bàn, tổ chức các phương án chiến đấu tại chỗ; thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ; tổ chức tuần tra canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu. Ngoài ra, đơn vị cũng làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận chiến sỹ mới, ra quân huấn luyện năm 2017 diễn ra ngay sau dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích nổi bật trên các mặt công tác mà Sư đoàn 308 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 308 tiếp tục đoàn kết, phát huy trách nhiệm, duy trì, chấp hành nghiêm kỷ luật, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu: Trong dịp tết này, đơn vị cần chú ý duy trì nghiêm chế độ nổ máy cơ động, niêm cất, bảo dưỡng các loại vũ khí, trang bị, chuẩn bị đầy đủ vật chất, phương tiện sẵn sàng xử trí có hiệu quả các tình huống xảy ra, quyết tâm không để bị động, bất ngờ…

Đại tướng yêu cầu lữ đoàn trước mắt cần làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo cho bộ đội đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. Bên cạnh đó, đơn vị cũng cần tiếp tục duy trì tốt nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức chiến đấu cao, cơ động nhanh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời làm tốt công tác dân vận, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn nơi đóng quân. Đặc biệt, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ diễn tập, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2017…

Chiến đấu viên Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 đội ngũ chỉnh tề đón Bộ trưởng Quốc phòng