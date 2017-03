Sau đội hình mũi tên, các tàu tiến hành phá vỡ đội hình, chia thành hai nhóm để cơ động tới vị trí mới, sẵn sàng cho diễn tập an ninh hàng hải. Tại vị trí mới này, mỗi nhóm sẽ lập thành Đội hình mặt quạt Mahsuri. Sau đó, tàu PRU từ ngoài lao chính giữa đội hình, các tàu sẽ cơ động để thiết lập Đội hình mặt quạt Matsirat (xem ảnh, tàu 011 viết tắt là DTH màu đỏ). Trong diễn tập an ninh hàng hải, Tàu 011 đóng vai trò cảnh giới và bảo đảm an ninh trong đội hình trong khi một số tàu bạn cử xuồng tới kiểm tra tàu có nghi vấn theo kịch bản.