Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội cho biết, lớp huấn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, đồng thời xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ.

Đơn vị đã có những kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết. Ngoài lực lượng phối hợp với Công an các quận, địa phương đảm bảo an ninh trật tự tại những điểm vui chơi, giải trí, nơi tập trung đông người… Bên cạnh đó việc triển khai lực lượng tuần tra từ tối tới sáng, đơn vị phối hợp với các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát tuần tra kiểm soát… đảm bảo ANTT theo mô hình các Tổ công tác 141, 142… xử lý các đối tượng gây rối công cộng, vi phạm an toàn giao thông, tụ tập đua xe trái phép, phòng ngừa, phát hiện các trường hợp lợi dụng ngày lễ, Tết để trộm cắp, móc túi, cổ vũ đua xe, nổ pháo…” – Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ chia sẻ thêm.