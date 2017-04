Tham dự lễ khai mạc có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải; lãnh đạo, đại biểu các đơn vị trong ngành công an và gần 3.000 ĐVTN đại diện cho tuổi trẻ CAND khu vực phía Bắc.

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Trưởng ban tổ chức hội thi cho biết: Hội thi bắn súng, võ thuật thanh niên Công an năm 2017 được tổ chức tại 2 khu vực phía Nam và phía Bắc với sự góp mặt của gần 2.000 vận động viên đến từ 41 đơn vị, địa phương. Trong đó, hội thi khu vực phía Bắc có gần 800 vận động viên đến từ 23 đơn vị, địa phương tham gia. Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ Công an, T.Ư Đoàn trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thi