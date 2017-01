Một chiếc xe tăng T-90 do lực lượng dân quân Hezbollah điều khiển đã bị tên lửa chống tăng của IS bắn cháy ở Aleppo.

Chiếc xe tăng T-90 bốc cháy. Ảnh: Livejournal.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa đăng tải video cho thấy một xe tăng T-90 bị bốc cháy. Nhóm này tuyên bố đã sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) để bắn hạ chiếc xe tăng này ở ngoại ô tỉnh Aleppo, Syria hôm 23/1, theo Livejournal.

IS cho biết cả 3 thành viên tổ lái trên chiếc xe tăng đều thiệt mạng sau khi trúng tên lửa. Chiếc T-90 này được điều khiển bởi các chiến binh thuộc nhóm Harakat Hezbollah al-Nujaba, tổ chức dân quân được Iran hậu thuẫn đang sát cánh chiến đấu cùng quân đội chính phủ Syria.

Xe tăng T-90 do Nga sản xuất được coi là một trong những mẫu tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất hiện nay. Xe được trang bị các hệ thống phòng thủ chủ động và thụ động tiên tiến, đặc biệt là hệ thống Shtora-1 có thể vô hiệu hóa tên lửa điều khiển của đối phương. Đây được coi là xe tăng T-90 đầu tiên bị bắn hạ trên chiến trường Syria.

Các chuyên gia của Trung tâm phân tích Chiến lược và Công nghệ (CAST) cho rằng IS nhiều khả năng đã sử dụng ATGM có uy lực như TOW-2 hoặc Kornet để bắn vào phần sườn xe hoặc phía sau tháp pháo. Đây là khu vực có giáp mỏng hơn mặt trước, dễ bị xuyên thủng hơn, lại không được bảo vệ bởi hệ thống gây nhiễu hồng ngoại Shtora-1. Đó cũng là lý do khiến nhiều loại xe tăng hiện đại như M1A2 Abrams hay Leopard 2 bị phá hủy tại Trung Đông.

Một giả thuyết khác cho rằng xe không bị ATGM tiêu diệt, nhưng bị hư hại nặng sau khi bị bắn trúng, buộc tổ lái phải dùng bom xăng phá hủy xe, tránh để nó rơi vào tay IS. Điều này giải thích lý do video do IS công bố chỉ có cảnh xe tăng cháy, thay vì toàn cảnh từ lúc phiến quân phóng ATGM tới khi bắn trúng chiếc T-90.