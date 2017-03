TP - Sáng 19/3, tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (19/3/1967 - 19/3/2017). Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho lực lượng được mệnh danh “xuất quỷ nhập thần” này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Binh chủng Đặc công. Ảnh: Nguyễn Minh.

Cùng tham dự lễ kỷ niệm có nhiều lãnh đạo, tướng lĩnh Quân đội Việt Nam, Lào, Campuchia; đại biểu lãnh đạo một số địa phương, Mẹ Việt Nam anh hùng; đại biểu các đơn vị trong và ngoài quân đội… Trong dịp này, Binh chủng Đặc công (BCĐC) còn vinh dự đón nhận Huân chương Itxala hạng Nhất của Nhà nước Lào và Huân chương Angkor của Vương quốc Campuchia.

Phát triển cách đánh độc đáo

Diễn văn kỷ niệm do Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh BCĐC trình bày nêu rõ, trong buổi lễ công bố thành lập BCĐC cách đây vừa tròn 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt, các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt, bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt. Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được…”. Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá, là tư tưởng chỉ đạo - phương châm hành động của bộ đội đặc công.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bình cũng khẳng định: BCĐC ra đời là sản phẩm chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích phát triển cao, đặc biệt cao. Đó là sự kế thừa, phát triển cách đánh giặc, nghệ thuật quân sự độc đáo “Lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng lớn” của dân tộc ta lên tầm cao mới trong đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, bộ đội đặc công đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế và có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với nhiều chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc lập được, BCĐC đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất (4 lần). Bộ đội đặc công đã có 104 tập thể, 219 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng lao động. BCĐC 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và 16 chữ vàng truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời - Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm thắng lớn”.

Sẵn sàng tác chiến

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương những chiến công đặc biệt xuất sắc 50 năm qua của BCĐC, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Bằng cách đánh bí mật, bất ngờ, táo bạo, luồn sâu đánh hiểm, bộ đội đặc công đã đánh thắng hàng nghìn trận, làm cho kẻ thù khiếp đảm, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế khâm phục; góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, BCĐC đã làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng về xây dựng và phát triển lực lượng đặc công theo hướng tinh, gọn, mạnh…

“Do tính chất của bộ đội đặc công thường hoạt động độc lập, phân tán, nhỏ lẻ nên cần đặc biệt chú trọng yêu cầu về tinh thần đoàn kết và tính kỷ luật”. Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đồng thời, Chủ tịch nước nhấn mạnh: BCĐC phải nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh để chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tích cực nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo ra cách đánh mới mang tính đặc thù của đặc công, phù hợp, hiệu quả hơn trong điều kiện đối tượng tác chiến đã có nhiều thay đổi.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu BCĐC chú trọng phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống khủng bố, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.