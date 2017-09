Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định thăng quân hàm cho các sỹ quan cấp cao

Chủ tịch nước đã ký các quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với hai đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng.



Dự buổi lễ thăng quân hàm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Nội vụ...



Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, đã trao các quyết định cho Thượng tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trung tướng Trần Việt Khoa.



Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được thăng quân hàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ việc thăng quân hàm cấp Thượng tướng, Trung tướng đối với đồng chí Phan Văn Giang, Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Việt Khoa thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, đóng góp của mỗi đồng chí trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ các đồng chí được thăng quân hàm cấp Thượng tướng, Trung tướng là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội.



"Trên các cương vị công tác, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng thể hiện rõ là những cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, luôn mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc mọi chức trách, nhiệm vụ được giao," Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.



Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình," chống phá cách mạng với những thủ đoạn ngày càng thâm độc, xảo quyệt hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.



Trước tình hình đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, lực lượng vũ trang nhân dân nói chung phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.



"Phải xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống," Chủ tịch nước chỉ rõ.



Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội mong muốn và tin tưởng các đồng chí được thăng quân hàm cấp Thượng tướng, Trung tướng tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; phải luôn chủ động, nhạy bén, nắm vững tình hình về mọi mặt để tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội và lực lượng dân quân tự vệ; đồng thời thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng tổ chức quân đội ngày càng vững mạnh toàn diện.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các đồng chí được thăng quân hàm cấp Thượng tướng, Trung tướng phải chú trọng chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phẩm chất đạo đức; ra sức học tập, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đối với cá nhân từng đồng chí, phải giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, thực sự gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật Quân đội; luôn đoàn kết, thống nhất, khiêm tốn, giản dị, gần gũi, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Thượng tướng Phan Văn Giang thay mặt các đồng chí mới được thăng quân hàm phát biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh mong muốn, các đồng chí được thăng quân hàm cấp Thượng tướng, Trung tướng phải tích cực nghiên cứu chiến lược, chiến thuật, chú trọng đổi mới tư duy, phương pháp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý; cùng với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động, sản xuất để mãi xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng."



Thay mặt các tướng lĩnh được thăng quân hàm, Thượng tướng Phan Văn Giang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành, các tầng lớp nhân dân đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí có cơ hội phấn đấu, trưởng thành trong môi trường quân đội.



Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định là cán bộ trưởng thành trong Quân đội, các sỹ quan được thăng quân hàm đợt này luôn xác định phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội giao phó. Các sỹ quan cấp cao của Quân đội hứa không ngừng nỗ lực rèn luyện, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nguyện đem hết sức lực, trí tuệ góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo TTXVN