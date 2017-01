Đặc nhiệm Delta Force Mỹ dùng trực thăng đổ bộ xuống một ngôi làng do IS kiểm soát sâu trong lãnh thổ Syria, đấu súng diệt mục tiêu và rút về căn cứ.

Đặc nhiệm Delta Force của Mỹ. Ảnh: US Army.

Một đội đặc nhiệm Delta Force của lục quân Mỹ mới đây tiến hành cuộc đột kích táo bạo vào sâu trong lãnh thổ Syria nhằm tiêu diệt các chỉ huy phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), Washington Post ngày 9/1 dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc.

Các quan chức giấu tên này cho biết đặc nhiệm Mỹ đã thực hiện chiến dịch đột kích vào hôm chủ nhật với mục tiêu tiêu diệt hoặc bắt sống các lãnh đạo cấp cao của IS gần thành phố Deir Ezzor, cách sào huyệt Raqqa của phiến quân ở Syria gần 150 km về phía đông nam.

Những cuộc đột kích như vậy thông thường không được Lầu Năm Góc công khai, tuy nhiên một hãng tin đã đăng thông tin này lên mạng xã hội Twitter vào hôm 8/1, buộc các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ phải lên tiếng phản hồi. "Liên quân có thể xác nhận rằng một chiến dịch của Mỹ đã xảy ra ở ngoại vi Deir Ezzor", tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết. "Mỹ và liên quân chống IS sẽ tiếp tục truy đuổi các lãnh đạo IS ở bất cứ nơi nào để đảm bảo an ninh, ổn định cho khu vực và nước Mỹ".

Trang tin DeirEzzor24 là nơi công bố thông tin đầu tiên về cuộc đột kích. Theo đó, một nhóm đặc nhiệm Mỹ và các phiên dịch người Arab đã nhảy dù xuống khu vực ngoại ô Deir Ezzor và bắt giữ nhiều tay súng IS trước khi rời đi.

Còn tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay chiến dịch đột kích diễn ra vào 14h30 ngày 8/1, khi 6 chiếc trực thăng Apache dưới sự yểm trợ của hai chiến đấu cơ đã xâm nhập sâu vào khu vực sa mạc gần ngôi làng Kubar ở miền đông Syria, cách Deir Ezzor khoảng 50 km.

Các nhân chứng cho hay trong khi hai chiếc trực thăng vẫn treo lơ lửng trên bầu trời, 4 chiếc còn lại đổ quân xuống mặt đất, và các đặc nhiệm Mỹ bắt đầu tấn công vào một đoàn xe của IS. Các đặc tình của Mỹ trước đó đã bố trí vật cản trên các tuyến đường, nhằm ngăn cản thường dân đi vào khu vực diễn ra trận đột kích.

"Họ đổ bộ xuống từ trực thăng, đấu súng trong khoảng 90 phút, tiêu diệt một số phiến quân IS và bắt giữ vài tù binh. Chúng tôi không biết rõ số lượng tay súng IS bị tiêu diệt", Ahmad Ramadan, người đứng đầu nhóm hoạt động Euphrates Post có trụ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ và kết nối với mạng lưới cộng tác viên ở Deir Ezzor, cho hay.

Deir Ezzor là tỉnh đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân IS. Phiến quân chiếm giữ phần lớn khu vực nông thôn và sa mạc, đồng thời bao vây thành phố thủ phủ cùng tên đang do quân đội chính phủ Syria kiểm soát.

"Phiến quân điều một xe van và một xe bán tải chở đầy tay súng đến ứng cứu, nhưng chúng nhanh chóng bị hai chiếc trực thăng trên trời dùng hỏa lực tiêu diệt", Ramadan nói.

SOHR cho biết đặc nhiệm Mỹ sau đó tấn công vào một tòa nhà do IS chiếm giữ, tiêu diệt ít nhất 25 tay súng phiến quân và bắt sống một số kẻ tình nghi.

Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc khẳng định đội đặc nhiệm tham gia cuộc tấn công không đổ bộ bằng dù và cũng không bắt sống bất cứ phiến quân nào. Mục tiêu mà họ nhắm đến trong cuộc đột kích đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với các đặc nhiệm, nhưng Lầu Năm Góc không công khai tên tuổi của phiến quân này cũng như lý do hắn ta bị đặc nhiệm Mỹ truy lùng.

Cuộc đột kích diễn ra ở làng Kubar, nằm giữa Deir Ezzor và sào huyệt Raqqa của IS. Đồ họa: South Front.

Các chuyên gia phân tích quân sự cho rằng đây có thể là một cuộc đột kích không thành công mỹ mãn của đặc nhiệm Mỹ, bởi mục đích đầu tiên của họ là bắt sống bằng được lãnh đạo IS để khai thác các thông tin tình báo quý giá chứ không phải tiêu diệt mục tiêu.

Làng Kubar nằm trên bờ sông Euphrates là địa điểm nằm giữa Deir Ezzor và Raqqa, được xem như là một trong những tuyến phòng thủ đầu tiên bên ngoài sào huyệt của phiến quân IS. Trước khi cuộc nội chiến Syria nổ ra, đây là nơi bị nghi ngờ có lò phản ứng hạt nhân của Damascus, khiến một phi đội F-16 và F-15 Israel thực hiện vụ không kích vào khu vực này năm 2007.

Các nhà hoạt động tin rằng IS đang điều hành một nhà tù bí mật tại làng Kubar. Tuy nhiên, việc đặc nhiệm Mỹ không giải cứu được người nào trong cuộc đột kích chứng tỏ phiến quân nhiều khả năng đã di chuyển nhà tù này.

Cuộc đột kích hôm chủ nhật là lần tấn công trực tiếp trên mặt đất thứ hai của Mỹ nhắm vào phiến quân IS ở Syria. Hồi tháng 3 năm ngoái, đặc nhiệm Mỹ đã mở cuộc đột kích táo bạo cũng vào tỉnh Deir Ezzor, tiêu diệt "bộ trưởng dầu mỏ" IS Abu Sayyaf, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng và bắt sống vợ của tên này.

Đặc nhiệm Mỹ đang dần dần tăng cường sự hiện diện tại Iraq và Syria kể từ khi chiến dịch chống IS bắt đầu. Các chiến dịch đột kích của họ đã tiêu diệt hoặc bắt sống nhiều lãnh đạo cấp cao của IS, thu được nhiều thông tin tình báo quan trọng. Thông tin do những phiến quân bị bắt khai ra đã giúp Mỹ và liên quân hiểu rõ hơn về mạng lưới hoạt động của tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới này.

Tuy nhiên, đặc nhiệm Delta Force Mỹ cũng hứng chịu tổn thất đầu tiên trên chiến trường Iraq, khi thượng sĩ Joshua Wheeler bị trúng đạn thiệt mạng khi tham gia hỗ trợ lực lượng dân quân người Kurd thực hiện một cuộc đột kích vào vị trí của IS ở Kirkuk vào năm 2015.