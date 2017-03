TPO - Sáng 10/3, tại Hà Nội, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), diễn ra Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2017-2019. Đây là đại hội Đoàn điểm của Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) và Đoàn Thanh niên Bộ Công an, với sự tham dự của 240 ĐVTN ưu tú của Học viện.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Trung tướng, GS-TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày bảng ảnh của đại hội Tới dự đại hội có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Trung tướng, GS-TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND cùng đại biểu lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Trao đổi với Tiền Phong, thượng úy Dương Xuân Khiêm, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện ANND nhiệm kỳ 2014-2017 cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức được 3 đợt sinh hoạt chính trị lớn và 158 hoạt động sinh hoạt chính trị chuyên đề. Các hoạt động của Đoàn đã thu hút hơn 4.000 lượt đoàn viên tham gia, tiêu biểu là chương trình sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Học viện ANND với biển đảo quê hương” và phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”… Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng đại hội do ĐVTN Học viện ANND thể hiện Đại hội có sự tham dự của 240 ĐVTN ưu tú, đại diện cho hàng nghìn ĐVTN của Học viện Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới Trong nhiệm kỳ, có hàng nghìn lượt đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo, đóng góp gần 500 triệu đồng cho chương trình “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, quyên góp hàng trăm triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiên tai. Đặc biệt, chiến dịch tình nguyện hè hàng năm đã thu hút hơn 3.000 lượt đoàn viên tham gia với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đoàn Thanh niên Học viện đã giới thiệu 2.596 đoàn viên ưu tú xét kết nạp Đảng.Với những đóng góp, thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Học viện và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các bộ, ban, ngành, T.Ư Đoàn và Đoàn cấp trên biểu dương, khen thưởng.Đại hội đã tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 2014-2017; thảo luận, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới; bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới (15 người) và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND lần thứ 9. Thượng úy Dương Xuân Khiêm được đại hội tín nhiệm bầu là Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện ANND nhiệm kỳ 2017-2019.