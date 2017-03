TPO - Chiều 1/3, tại Hà Nội, lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư có buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu 20 gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) năm 2016.

Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai trò chuyện, động viên các gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng biên phòng, chiều 1/3.

Dưới sự chủ trì của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, buổi gặp mặt có sự tham dự của các Phó trưởng ban Dân vận T.Ư, lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và 20 ĐVTN xuất sắc, tiêu biểu trên các mặt công tác của lực lượng biên phòng.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt đoàn đại biểu gương mặt trẻ BĐBP, thiếu tá Đoàn Ngọc Báu, Trưởng ban Thanh niên BĐBP báo cáo những thành tích nổi bật của lực lượng biên phòng nói chung, tuổi trẻ BĐBP nói riêng. Trong số 20 gương mặt trẻ được Bộ Tư lệnh BĐBP tuyên dương đợt này, có 8 người làm công tác chính trị, dân vận; 4 người làm công tác tham mưu, vũ trang; 1 người làm công tác cửa khẩu; 3 người làm công tác phòng chống ma túy và tội phạm…

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Những năm qua, dù ở các vị trí, lĩnh vực công tác khác nhau, thanh niên BĐBP luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và hạnh phúc của nhân dân. Thời gian gần đây, thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, tuổi trẻ BĐBP đã xung kích, trực tiếp nhận đỡ đầu và thường xuyên hướng dẫn, kèm cặp 2.844 học sinh khu vực biên giới, hải đảo có hoàn cảnh khó khăn… Đặc biệt, trong thành tích chung của tuổi trẻ BĐBP có đóng góp quan trọng của 20 điển hình được tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng lần này. Mỗi thành tích, mỗi chiến công của các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng là sản phẩm kết tinh của tinh thần say mê, kiên trì học tập, xung kích, chủ động khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và hạnh phúc của nhân dân.

Biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của BĐBP thời gian qua, bà Trương Thị Mai cũng chia sẻ những ấn tượng, cảm xúc đối với những đóng góp của BĐBP trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giúp dân phát triển kinh tế, phòng chống tội phạm, nuôi dưỡng ước mơ tới trường học con chữ của các em nhỏ nơi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của đất nước. Trong đó có dấu ấn của những người lính biên phòng trẻ tuổi đang ngày đêm gắn bó với nhân dân trên mọi miền biên cương Tổ quốc.

Lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư chúc mừng đại diện Bộ Tư lệnh BĐBP nhân kỷ niệm 28 năm Ngày biên phòng toàn dân, 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Trưởng ban Dân vận T.Ư cũng bày tỏ tin tưởng thế hệ trẻ BĐBP và các gương mặt trẻ được tuyên dương sẽ luôn giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang hai lần Anh hùng của lực lượng BĐBP; giữ gìn bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về phẩm chất đạo đức. Thường xuyên nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc; đoàn kết, thương yêu giúp đỡ đồng đội; dũng cảm mưu trí, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vì cuộc sống của nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới…

Lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư chúc mừng, tặng quà 20 gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng BĐBP 2016.