TPO - Sáng 12/2, nhiều địa phương ở các tỉnh ĐBSCL tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017 để tiễn, đưa hàng nghìn thanh niên lên đường bảo vệ tổ quốc.

Các chiến sĩ ở Kiên Giang chụp ảnh lưu niệm trước giờ lên đường.

Tại thành phố Cần Thơ, vào sáng sớm có rất đông người thân, bạn bè ở 9 điểm giao nhận quân của các quận, huyện trên địa bàn thành phố để động viên, tiễn đưa con em mình lên đường nhập ngũ.

Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, năm nay thành phố có 1.300 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, nhận quân là các đơn vị: Sư đoàn 330, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 416 (Quân khu 9), Vùng 5 Hải quân, Bộ CHQS TP Cần Thơ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động 21 (Bộ Công an) và Công an TP Cần Thơ. Theo thống kê ban đầu, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn so với năm 2016.

Lễ giao nhận quân ở thành phố Cần Thơ

Thanh niên ở Hậu Giang lên đường nhập ngũ

Chiến sĩ tham gia trò chơi dân gian

Ở dưới tỉnh Hậu Giang, 8 đơn vị trên địa bàn tỉnh có 1.055 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 14 Đảng viên, 121 thanh niên có trình độ từ Trung cấp đến Đại học.