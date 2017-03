Hệ thống máy in 3D RAMBO có thể chế tạo gần như toàn bộ khẩu súng phóng lựu cỡ 40 mm trong thời gian rất ngắn.

Khẩu M203 sản xuất bởi RAMBO (trên) và phương pháp truyền thống. Ảnh: KitUp.

Lục quân Mỹ đang thử nghiệm công nghệ in vũ khí 3D bằng hệ thống Chế tạo đạn dược nhanh (RAMBO). Hệ thống này được dùng để sản xuất toàn bộ 50 linh kiện của súng phóng lựu M203A1 40 mm, chỉ trừ lò xo và đinh vít, Sputnik ngày 13/3 đưa tin.

"Công nghệ này có thể giúp cung cấp đạn dược cho binh sĩ nhanh hơn", quân đội Mỹ tuyên bố. Thử nghiệm ban đầu với khẩu M203A1 và đạn huấn luyện chế tạo từ máy in 3D cho thấy tiềm năng của công nghệ này.

"Đợt bắn thử gồm 15 phát cho thấy không có dấu hiệu suy giảm chất lượng. Tất cả các viên đạn đều bắn tốt, trong khi súng phóng lựu hoạt động đúng như dự kiến", đại diện Trung tâm hỗ trợ mua sắm trang bị (ASC) thuộc lục quân Mỹ cho biết.

Các quả đạn 40 mm ra đời từ RAMBO có sơ tốc đầu nòng bằng 95% loại đạn sản xuất theo phương pháp thông thường. Sơ tốc đầu nòng của đạn in 3D bị giảm 5% vì vỏ đạn bị nứt, nhưng vấn đề này lại cho thấy sự linh hoạt trong công nghệ in 3D, khi chỉ cần khắc phục bằng cách thay đổi thiết kế viền đạn và in thêm chi tiết mà không cần trang bị thêm công cụ như dây chuyền sản xuất đạn bình thường.

Toàn bộ linh kiện của khẩu M203A1 chỉ mất 35 tiếng để hoàn thiện, mang lại giải pháp tiết kiệm chi phí hậu cần cho quân đội Mỹ.