'Hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc két, huỷ diệt mục tiêu

Đây là kỳ hội thao lớn, với nhiều loại máy bay chiến đấu tham gia. Bom, đạn cũng được sử dụng với số lượng lớn, đa chủng loại.

Các đơn vị tham gia hội thao đã chuẩn bị bay chu đáo, tỉ mỉ; khắc phục điều kiện thời tiết mưa, nắng thất thường, tranh thủ thời cơ hạ quyết tâm bay chính xác; phi công chiến đấu triệt để chấp hành nguyên tắc, quy định trong thực hành bay, công kích an toàn, tiêu diệt gọn mục tiêu mặt đất.

Qua đợt hội thao này, Quân chủng PK-KQ có thêm cơ sở để đánh giá khách quan, toàn diện công tác tổ chức huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị không quân; đồng thời lựa chọn những phi công xuất sắc tiếp tục tham gia các đợt diễn tập của quân chủng và Bộ Quốc phòng trong thời gian tới.

Tiếp đó, trong ngày 22-8, các phi công chiến đấu thực hiện hiệu quả 21 lần chuyến bắn ném, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Để bảo đảm an toàn trong các ban bay sử dụng bom đạn thật, ngay sau khi cơ động từ đường băng về đường lăn, tất cả các máy bay đều được nhân viên kỹ thuật hàng không kiểm tra chặt chẽ, loại trừ hiện tượng máy bay mang bom, đạn còn sót lại do các nguyên nhân khác nhau, về khu vực sân đỗ. Sau 2 ngày 21 và 22-8, 57 lần chuyến bay bắn, ném đã được tổ chức thành công, đạt 100% kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.