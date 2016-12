Chương trình gồm nhiều tiết mục văn nghệ ý nghĩa và sôi động (bằng tiếng Anh và tiếng Việt), tiểu phẩm, biểu diễn võ thuật, viết thư pháp đặc sắc cùng các phần giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập và sử dụng tiếng Anh do lãnh đạo, cán bộ, học viên, sinh viên Trường Sĩ quan Chính trị và các đơn vị bạn thực hiện.

Theo Trung tá Trần Xuân Chuyên (Trưởng ban Thanh niên Trường Sĩ quan Chính trị), đây là dịp tổng kết, đánh giá phong trào học tập tiếng Anh của tuổi trẻ nhà trường năm 2016; tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ của thành viên Câu lạc bộ tiếng Anh với cán bộ, giảng viên, ĐVTN nhà trường và các câu lạc bộ, ĐVTN các đơn vị, nhà trường kết nghĩa; làm cơ sở rút kinh nghiệm việc tổ chức và họa động của các Câu lạc bộ tiếng Anh ở các tổ chức cơ sở Đoàn và tuổi trẻ đơn vị, góp phần thúc đẩy phong trào học tập tiếng Anh của nhà trường trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Các bạn trẻ đến từ Câu lạc bộ tiếng Anh Học viện Hậu cần với liên khúc tiếng Anh sôi động (We don't talk anymore; Let her go; Why not me).