TPO - Sau khi rời trường đại học, Joanna Palani (23 tuổi) đã đến Iraq và trở thành một tay súng bắn tỉa. Cô từng hạ gục 100 chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và hiện đang bị lực lượng này "treo giá" 1 triệu USD.

Joanna Palani (23 tuổi)

Joanna Palani (người Đan Mạch) sinh ra trong một trại tị nạn ở Iraq vào năm 1993. Cả cha và ông nội của cô đều từng là chiến binh. Năm 3 tuổi, Palani theo gia đình chuyển đến sống tại Đan Mạch. Cô bắt đầu học bắn súng vào năm 9 tuổi.

Đến khi trưởng thành, Joanna Palani quyết định từ bỏ cuộc sống của một nữ sinh đại học tại Copenhagen để chuyển đến Iraq và Syria tham gia lực lượng chiến đấu chống IS.

Cô gái trẻ tuổi này từng là một tay súng bắn tỉa thuộc lực lượng người Kurd ở Iraq và lực lượng dân quân chống IS ở Syria. Palani có thành tích hạ gục 100 chiến binh IS, đồng thời giải cứu nhiều phụ nữ và trẻ em bị IS giam giữ làm nô lệ tình dục.

Khi được hỏi có nhận định gì về những chiến binh IS, Palani tiết lộ: “Binh lính IS rất dễ bị hạ gục bởi họ không có kỹ năng chiến đấu chuyên nghiệp”.

Palani đã từ bỏ cuộc sống của một nữ sinh...

...để trở thành nữ chiến binh chống IS.

Tháng 9/2015, Palani bị chính quyền tịch thu hộ chiếu sau khi vi phạm lệnh cấm di chuyển đến vùng chiến sự. Luật này được chính phủ Đan Mạch đề ra nhằm ngăn cản những kẻ cuồng tín đến Syria gia nhập IS.

Tuy nhiên, cô vẫn quay lại Syria tiếp tục chiến đấu bên cạnh lực lượng dân quân người Kurd từ tháng 6 đến tháng 10/2016.

Sau đó khi về nước, Palani về bị buộc phải trốn chui lủi. Cô bị cơ quan tình báo Đan Mạch bắt và giam giữ 3 tuần trong tháng 12/2016 nhưng sau đó vẫn phải đối mặt với án tù.

"Tôi sẵn lòng từ bỏ cuộc sống và tự do để ngăn chặn IS, giúp những người ở châu Âu được an toàn. Đó là lựa chọn của tôi, nhưng tôi lại bị coi như một kẻ khủng bố ở ngay trên quê hương mình”, Palani chua xót nói.

Palani đã chiến đấu vì sự an toàn của những người dân châu Âu, nhưng cô lại bị coi như một kẻ khủng bố trên chính quê hương mình.

Hiện Palani đang phải sống trong cảnh vô gia cư và không ngừng bị những sát thủ hám tiền săn lùng. “IS muốn giết tôi, bắt tôi phải cải đạo sang Hồi giáo cực đoan hoặc biến tôi thành nô lệ tình dục”, Palani nói. “Họ treo thưởng 1 triệu USD cho những ai đoạt được mạng sống của tôi.”