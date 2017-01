Công ty sản xuất khí cầu giám sát RT (trụ sở ở thành phố Yavne) của Israel đã phát triển thành công một loại khí cầu siêu nhỏ được đặt tên Thiên hà (Skystar) 10 dùng cho hoạt động thu thập thông tin tình báo, Thông tấn Ynet đưa tin hôm 11-1.

Khí cầu do thám Thiên hà 10 (Ảnh: Ynet/CAND)

Khí cầu được thiết kế để thu thập thông tin, hình ảnh tình báo đạt độ phân giải cao, trong khi hỗ trợ các đơn vị mặt đất của quân đội Israel (IDF) hoạt động chống kẻ thù.

Theo RT, khí cầu do thám chưa được IDF chứng nhận, nhưng các cơ sở an ninh trên toàn thế giới đã bày tỏ sự quan tâm đối với thiết bị. Bóng nhỏ hơn so với sản phẩm cùng loại đang được IDF sử dụng ở Bờ Tây, khu vực biên giới Gaza, Lebanon và bán đảo Sinai.

Thiết kế siêu nhỏ là một phần xu hướng đang được Bộ Quốc phòng Israel mở rộng, IDF đã triển khai máy bay không người và thiết bị thu thập thông tin tình báo siêu nhỏ để thu thập thông tin trên trận địa của kẻ thù.

Mặc dù trọng lượng chỉ nặng 6 kg, bao gồm thiết bị kiểm soát mặt đất, thiết bị hoạt động trong tầm bán kính 5 km ở độ cao 500 m trong gần 8 giờ.

Khí cầu Thiên hà 10 có thể kết hợp với hệ thống định vị và bản đồ kỹ thuật số cho phép đánh dấu mục tiêu cả ngày và đêm. Quy trình chuyển đổi năng lượng của khí cầu chỉ mất vài phút và có một hệ thống hiện đại hơn cho phép thiết bị hoạt động liên tục trên không trong 72 giờ.

Thiên hà 10 có thể cùng lúc theo dõi nhiều mục tiêu (Ảnh: Ynet/CAND)

Khác với khí cầu quan sát có kích thước lớn lớn hiện đang được IDF và Cảnh sát Israel sử dụng, Thiên hà 10 không cần dây cáp nối mặt đất để cố định vị trí.

Khí cầu Thiên hà 10 nhỏ gọn và có thể được phóng lên không trung ở mọi nơi chỉ trong 15 phút, theo các cơ quan tình báo Israel.

Trả lời phỏng vấn Ynet, giám đốc điều hành công ty khí cầu RT cho biết: “camera hiện đại cho phép Thiên hà 10 quan sát và giám sát, theo dõi mục tiêu cố định hoặc di động thậm chí trong trời tối hoặc sương mù và mưa”.