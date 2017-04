TPO - Cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden cho biết trên trang Twitter cá nhân rằng, rất có thể loại bom phi hạt nhân có sức công phá khủng khiếp MOAB mà Mỹ ném xuống Afghanistan để diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã trúng các đường hầm do Mỹ xây dựng.

Cựu nhân viên NSA Edward Snowden. “Những mạng lưới đường hầm mà chúng ta đang ném bom ở Afghanistan? Chính chúng ta trả tiền xây dựng chúng”, Snowden viết trên trang Twitter cá nhân kèm theo đoạn trích từ một bài báo của tờ New York Times năm 2005. Bài báo cho biết, việc xây dựng đường hầm phức hợp Tora Bora tại tỉnh Nangarhar được CIA tài trợ vào năm 1980. Thời kỳ đó, Washington ủng hộ mujahedeen (các chiến binh thánh chiến chống lại quân đội Liên Xô). Bảy giờ tối ngày 13/4, Mỹ dùng máy bay MC-130 ném một quả bom GBU- 43/B (MOAB) 9,5 tấn xuống huyện Achin, tỉnh Nangarhar của Afghanistan. Nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, mục tiêu là đường hầm của IS và lực lượng của chúng. Snowden, cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ, lưu trú tại Nga từ năm 2013 sau khi bị Mỹ cáo buộc tội phản quốc vì tiết lộ chương trình nghe lén quy mô của chính phủ Mỹ trên toàn thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gọi Snowden là “kẻ phản bội Tổ quốc” đáng bị xét xử.

Theo TASS