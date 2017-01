Kord-M hay còn được gọi là ASVK-M và 6V7M-1 là một trong những mẫu súng trường bắn tỉa hạng nặng sử dụng đạn 12.7x108mm do nhà máy chế tạo vũ khí Degtyaryov của Nga thiết kế và sản xuất. So với các sản phẩm cùng loại của châu Âu hay của Mỹ, Kord-M nhẹ hơn rất nhiều đặc biệt là nếu so sánh nó với khẩu M82 huyền thoại Mỹ. Nguồn ảnh: ucoz.ru.