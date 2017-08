Mỹ - Hàn thông báo kết thúc tập trận ‘Người bảo vệ tự do Ulchi 2017’

Tham gia cuộc tập trận năm nay có khoảng 50.000 binh sĩ Hàn Quốc và 17.500 binh sĩ Mỹ.

Cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” diễn ra với tình huống giả định về nguy cơ xảy ra xung đột trên Bán đảo Hàn Quốc theo Kế hoạch tác chiến 5015 và chiến lược răn đe linh hoạt của liên quân Mỹ - Hàn.

Nội dung cuộc tập trận bao gồm huy động khả năng răn đe mở rộng, bao gồm “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ trong việc kiềm chế hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Máy bay ném bom, tiêm kích Mỹ - Hàn tập luyện chung ‘dằn mặt’ Triều Tiên Hai máy bay ném bom chiến lược B-1B và bốn tiêm kích tàng hình F-35B của Mỹ đã tham gia bay huấn luyện cùng dàn tiêm kích F-15K của Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên nhằm đáp trả các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Đáng chú ý, tại cuộc tập trận năm nay, Mỹ không điều động các vũ khí chiến lược như máy bay ném bom chiến lược tầm xa, tàu sân bay hạt nhân, nhưng một số quan chức cấp cao của quân đội Mỹ là Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ John Hyten và Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ Samuel Greaves đã tới Hàn Quốc, thể hiện quyết tâm răn đe một cách quyết liệt trước động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Hôm 26/8, đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên hợp quốc đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an nhằm phản đối cuộc tập trận chung của liên quân Mỹ-Hàn. Bình Nhưỡng gọi cuộc tập trận là “khiêu khích và hiếu chiến”.

“Triều Tiên yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận những vấn đề liên quan đến các cuộc tập trận chung như một chương trình nghị sự khẩn cấp”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố. "Nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một lần nữa phớt lờ đề nghị từ phía Triều Tiên, điều đó chứng tỏ Hội đồng không còn là cơ quan đảm nhận trách nhiệm chính trong việc duy trì ổn định và an ninh toàn cầu”.

Hãng thông tấn Triều Tiên khẳng định cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc đã "đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt", đồng thời cáo buộc Mỹ vẫn theo đuổi "ý định xấu xa chiếm Triều Tiên bằng vũ lực".

Nam Xương - Tiến Phương

Theo KBS, Reuters