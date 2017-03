Chuyên gia cho rừng, với việc nâng cấp các đầu đạn hạt nhân, Mỹ hiện sở hữu khả năng tấn công phủ đầu hạt nhân mạnh mẽ hơn đáng kể so với trước đây so với các cường quốc có vũ khí hạt nhân khác như Nga và Trung Quốc.

Ảnh minh họa.

Trong bài phân tích mới đây của các chuyên gia hạt nhân hàng đầu của Mỹ đăng trên tạp chí Bulletin of the Atomic Scientists, với việc nâng cấp các đầu đạn hạt nhân tiến hành từ cuối những năm 2.000, Mỹ hiện sở hữu khả năng tấn công phủ đầu hạt nhân mạnh mẽ hơn đáng kể so với trước đây so với các cường quốc có vũ khí hạt nhân khác như Nga và Trung Quốc.

Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự hàng đầu tại Mỹ: Giám đốc Trung tâm Thông tin hạt nhân thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Hans Christensen; chuyên gia tên lửa Theodore Postol và giám đốc chương trình hạt nhân thuộc Ủy ban Bảo vệ tài nguyên quốc gia Mỹ, Matthew McKinsey, từ năm 2009 tới nay, Mỹ đã có những bước tiến mang tính cách mạng trong quá trình nâng cấp kho vũ khí chiến lược. Điểm nổi bật trong đó là hệ thống đầu đạn W76-1 / Mk.4 với ngòi nổ kiểu mới MC4700, có sức công phá 100 Kilotone và trang bị trên tên lửa Trident II chuyên sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu nằm trong công sự kiên cố. Với đầu đạn mới, 100% các tên lửa Trident II hiện có đều có khả năng tấn công phủ đầu các mục tiêu được bảo vệ kiên cố vốn trước đây phụ thuộc vào các dòng đầu đạn chuyên biệt với tỷ lệ 2:8 (20% đầu đạn được sử dụng trong nhiệm vụ tấn công phủ đầu và 80% đầu đạn hạt nhân thông thường).

“Chính sự tiến bộ trong công nghệ cảnh báo sớm tên lửa và khả năng rút ngắn thời gian đáp trả tấn công hạt nhân của Nga đã làm mất ưu thế về khả năng tấn công phủ đầu hạt nhân của Mỹ”, giới chuyên gia Mỹ nhận định.

Vấn đề trên được giải quyết nhờ công nghệ ngòi nổ kiểu mới MC4700. Nhờ việc kiểm soát được khả năng phát nổ ở độ cao thấp gần mục tiêu hơn, MC4700 gia tăng khả năng đánh trúng và tiêu diệt mục tiêu dù chúng được bảo vệ trong hầm ngầm kiên cố. Trong pha cuối của đầu đạn khi tấn công mục tiêu, ở độ cao khoảng 60-80km, ngòi nổ MC4700 sẽ tự tính toán góc lệnh chạm mục tiêu tối ưu cho để kích hoạt nổ đầu đạn. Điều này giúp tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu.

Giới chuyên gia tính toán, đầu đạn W76-1 / Mk.4 có thể tiêu diệt các giếng phóng kiên cố bảo vệ tên lửa đạn đạo của đối phương đạt tới 86% (với đầu đạn cũ là 50%); đối với các bongkee, hầm ngầm kiên cố, tỷ lệ tiêu diệt tăng lên tới 96% (đầu đạn kiểu cũ là 83%). Đây là những thông số cực kỳ quan trọng trong các cuộc tấn công phủ đầu đối phương.

Trong tuyên bố mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh sẽ nâng cấp lực lượng hạt nhân chiến lược của Mỹ để đáp ứng với các mối đe dọa trong tương lai. Theo tính toán, tổng chi phí nâng cấp “bộ ba hạt nhân” của Quân đội Mỹ trong thập kỷ tới có thể lên tới hơn 1.000 tỷ USD.