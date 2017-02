Chỉ huy tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga cho rằng việc con tàu này nhả khói đen không phải do lạc hậu về công nghệ mà là vì ống khói quá cao.

Ông Sergei Artamonov, chỉ huy tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga, ngày 14/2 tuyên bố rằng việc chiến hạm lớn nhất của Nga này nhả khói đen trong quá trình di chuyển không xuất phát từ sự lạc hậu về công nghệ hay lỗi kỹ thuật, theo Sputnik.



"Trên thực tế, các chiến hạm của NATO cũng nhả khói đen, nhưng khói của những tàu này không bay cao như tàu của chúng tôi. Tàu Đô đốc Kuznetsov là chiến hạm có ống khói cao nhất của Nga, nên khói của nó dễ dàng quan sát từ xa", ông Artamonov phân tích. Ông cũng nói rằng chỉ có chiến hạm sử dụng năng lượng hạt nhân mới không tạo ra khói.



Những hình ảnh và video được truyền thông quốc tế ghi lại hồi tháng 10/2016 cho thấy tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov nhả khói đen mù mịt trong khi di chuyển qua eo biển Manche để đến Địa Trung Hải tham gia cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).



Nhiều người dùng mạng xã hội đã ví tàu sân bay nhả khói đen kịt của Nga như một chiến hạm sử dụng động cơ đốt bằng than đá lạc hậu từ thế kỷ 19.



Một số người nhận định rằng tàu Đô đốc Kuznetsov nhả ra lượng khói nhiều như vậy có thể do bị rò nước vào động cơ hoặc do nhiên liệu bị đốt cháy không hết.



Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sử dụng 8 lò hơi đốt bằng nhiên liệu, sản sinh tổng công suất 200.000 mã lực, và 6 động cơ diesel phụ trợ, giúp tàu đạt tốc độ tối đa 54 km/h.

Theo Vnexpress