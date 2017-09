Nga liên tiếp khai hỏa tên lửa hành trình Kalibr diệt IS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/9 cho biết khu trục hạm Đô đốc Essen thuộc Hạm đội Biển Đen Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở Deir Ezzor, Syria. Việc phóng tên lửa hành trình Kalibr được thực hiện theo thông tin trinh sát nhận được qua nhiều kênh khác nhau và đã đánh trúng mục tiêu khủng bố IS. Tên lửa hành trình Kalibr đã phá hủy một trung tâm liên lạc, các kho vũ khí và một xưởng sửa chữa của tổ chức khủng bố IS gần thành phố Deir ez-Zor.