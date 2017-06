Khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng liên tiếp thất bại tại các chiến trường Syria và Iraq, các bên tham chiến tại chiến trường Syria đang "đi trên dây" để hỗ trợ các đồng minh khu vực của mình trên thực địa nhằm tái chiếm những vùng do IS kiểm soát. Trong quá trình này đã nảy sinh những toan tính trong việc lấp khoảng trống quyền lực mà IS để lại tại Syria.