TPO - Để tưởng nhớ đến các đồng đội hy sinh trong đợt tấn công vào Dinh Độc Lập (ngày nay là Dinh Thống Nhất) vào đêm mùng 1 Tết Mậu Thân năm 1968, những cựu binh còn sống hằng năm lấy ngày này để tổ chức ngày giỗ cho đồng đội.

Mọi năm, đúng mùng 1 Tết, ông Bảy Hôn (bên trái ngoài cùng) đều cùng đồng đội tổ chức đám giỗ cho những người đã hy sinh và mất trong thời bình.

Ngày giỗ đặc biệt

Hàng chục năm qua, đúng mùng 1 Tết, những cựu chiến sỹ đội 5 thuộc Biệt động Sài Gòn đều tổ chức ngày giỗ các đồng đội đã hy sinh tại nhà ông Phan Văn Hôn (còn gọi là Bảy Hôn, SN 1945) ở ấp Sa Nhỏ, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi.

Năm nay, tề tựu về lễ giỗ còn có các đồng đội khác là bà Vũ Minh Nghĩa (Chín Nghĩa) và ông Nguyễn Văn Đực. Duy chỉ có cựu binh Nguyễn Đức Hòa không thể về tham dự. Họ là 4 trong tổng số 16 người đến nay còn sống. Ngoài ra, còn có hai mẹ con ông Năm Lai là bà Đặng Thị Thiệp và ông Trần Kiến Xương và ông Nguyễn Thành Xinh (78 tuổi, cựu chỉ huy tiểu đoàn Quyết Thắng) cũng về tham dự.

Rót ly rượu xuân mời đồng đội, ông Bảy Hôn nói: “Ngày ấy, lực lượng đội 5 chúng tôi về thành đúng ngày mùng 1 Tết. 16 con người ẩn nấu dưới hầm chứa vũ khí của ông Năm Lai (tức nhà tư sản Mai Hồng Quế, tên thật là Trần Văn Lai), ở đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Khoảng 1 giờ sáng mùng 2 Tết, chúng tôi bước vào trận đánh. Ngày ấy, anh em xác định đã ra trận là phải quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Tiếp lời ông Bảy Hôn, ông Đực nhớ lại, trận đánh vào Dinh Độc Lập hôm đó có 8 anh em hi sinh. 8 người còn lại bị bắt giữ ngay trong sáng mùng 3 Tết, chỉ duy nhất ông Năm Lai thoát được. Sau ngày giải phóng, anh em lần lượt qua đời. Mỗi năm, chúng tôi thống nhất lấy ngày mùng 1 Tết để tổ chức đám giỗ chung cho họ”.

Còn Đại tá Trần Minh Sơn (bí danh Bảy Sơn, 90 tuổi, nguyên Chỉ huy phó kiêm Tham mưu trưởng Biệt động Sài Gòn) nói: “Đến nay có người đã được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có người chưa được vinh dự ấy. Nhưng với tôi, ngày ấy những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn chấp nhận đi vào trận đánh, đã xứng danh là… Anh hùng”.

Mỗi khi gặp lại, họ tề tựu ôn lại trận đánh lịch sử năm nào.

Trận đánh để đời

Đêm mùng 1 Tết năm đó, 16 chiến sỹ đi trên 3 xe ô tô xuất kích từ hầm vũ khí của ông Năm Lai hướng về Dinh Độc Lập. Xe vừa đến cổng Dinh ở đường Nguyễn Du thì ông Bảy Hôn ngồi trên xe đi tiên phong hai tay dùng 2 súng hạ gục 2 lính gác cổng. Tiếp đó, một chiến sĩ đặt quả nổ phá cổng nhưng… không nổ. Một quả nổ khác được ném vào rồi ô tô tăng tốc húc vào nhưng không phá được cổng.

Lúc này trên nóc Dinh địch lia đạn xuống như mưa. Ông Ba Thanh, tức Tô Hoài Thanh - Đội trưởng chỉ huy đội 5 hi sinh. Bốn chiến sĩ biệt động khác lọt được vào Dinh, họ chiếm trận địa bằng B40, nhưng chỉ được khoảng 10 phút sau thì địch củng cố lực lượng và phản công lại…

Tất cả 7 chiến sĩ hi sinh khi chiến đấu. Lực lượng chi viện không thể vào trung tâm Sài Gòn do đối mặt với địch từ vòng ngoài. Đúng 5 giờ 30 sáng mùng 2 Tết, 8 chiến sỹ đội 5 rút vào một cao ốc xây dở ven đường Nguyễn Du. Duy chỉ có ông Năm Lai, do làm nhiệm vụ chuyển quân, khi quay lại trận địa gặp phải vòng vây, không thể vào trong được.

Rạng sáng mùng 3 Tết, 7 người bám theo đường ống nước đột nhập vào nhà dân, trốn ở căn gác gỗ. Nhưng tất cả sa vào tay địch trong một cuộc lùng sục quy mô lớn.

Khi Hiệp định Pari ký kết, những thành viên đội 5 được di chuyển về các nhà tù ở Sài Gòn để chuẩn bị trao trả. Riêng ông Bảy Hôn tổ chức cuộc vượt ngục vào cuối năm 1973 ở nhà lao Hố Nai, Biên Hòa, số còn lại cũng được trao trả vào năm 1974.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, những con người trai trẻ một thời đi vào cuộc chiến Mậu Thân 1968 giờ bước vào tuổi bên kia sườn dốc, phần lớn đồng đội của họ đã hi sinh hay qua đời lúc thời bình, nhưng những cựu binh như Bảy Hôn, Chín Nghĩa, ông Đực… vẫn nhớ như in trận đánh để đời đó.