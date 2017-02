Tập đoàn máy bay Tupolev được xây dựng trên nền tảng của Viện thiết kế Tupolev (OKB-156), do nhà thiết kế Andrei Nikolayevich Tupolev thành lập tại Liên Xô từ năm 1922. Hiện nay, trung tâm thiết kế và thử nghiệm của tập đoàn nằm tại thành phố Zhukovsky, đông nam Moscow, Nga, theo Livejournal.

Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 được Tupolev bắt đầu sản xuất năm 1978, khiến hải quân Mỹ rất bất an do chúng được thiết kế để mang theo một lượng lớn các tên lửa hành trình diệt hạm tầm xa, có khả năng tiêu diệt tàu sân bay Mỹ. Tu-22M3 đã tham gia chiến dịch không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria, tiêu diệt nhiều mục tiêu khủng bố có giá trị.